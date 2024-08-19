「女柯瑞」單季232助攻破WNBA紀錄　克拉克：自豪為隊友創造機會

記者杜奕君／綜合報導

WNBA女籃聯賽超級新秀，效力印第安那狂熱的選秀狀元克拉克(Caitlin Clark)挾著高人氣受到極大關注，整體實力更是不容小覷，本季開打後就以「單場19助攻」刷新聯盟新高紀錄，19日在對上西雅圖風暴之戰，克拉克單場繳出23分、9助攻，累積助攻數來到232次，同樣改寫聯盟單季新秀助攻新高次數，可說再度樹立個人的克拉克新秀障礙。

過往WNBA新秀單季最多助攻次數，是由彭切羅(Ticha Penicheiro)在1998年時所創下的224次紀錄，而目前克拉克已經將個人單季助攻次數累積來到232次，確定改寫聯盟新秀單季新高紀錄。

克拉克賽後表示，「我為此感到非常自豪，我希望首先要為自己的隊友創造機會，這將有助于幫助我擁有一支成功的團隊。」

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在打破聯盟高懸超過25年的新秀單季助攻紀錄後，克拉克目前也將朝聯盟單季最高助攻次數紀錄來邁進，目前原紀錄為上賽季由湯瑪斯(Alyssa Thomas)所創下的316次，而按照目前克拉克場均8.3次助攻，高居聯盟助攻王，且狂熱隊本季還有12場例行賽情況下，克拉克要寫下另一個新紀錄，也將是指日可待。

▲克拉克打破WNBA史上新秀單季助攻新高紀錄。（圖／達志影像／美聯社）