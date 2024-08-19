運動雲

>

「女柯瑞」單季232助攻破WNBA紀錄　克拉克：自豪為隊友創造機會

記者杜奕君／綜合報導

WNBA女籃聯賽超級新秀，效力印第安那狂熱的選秀狀元克拉克(Caitlin Clark)挾著高人氣受到極大關注，整體實力更是不容小覷，本季開打後就以「單場19助攻」刷新聯盟新高紀錄，19日在對上西雅圖風暴之戰，克拉克單場繳出23分、9助攻，累積助攻數來到232次，同樣改寫聯盟單季新秀助攻新高次數，可說再度樹立個人的克拉克新秀障礙。

過往WNBA新秀單季最多助攻次數，是由彭切羅(Ticha Penicheiro)在1998年時所創下的224次紀錄，而目前克拉克已經將個人單季助攻次數累積來到232次，確定改寫聯盟新秀單季新高紀錄。

克拉克賽後表示，「我為此感到非常自豪，我希望首先要為自己的隊友創造機會，這將有助于幫助我擁有一支成功的團隊。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在打破聯盟高懸超過25年的新秀單季助攻紀錄後，克拉克目前也將朝聯盟單季最高助攻次數紀錄來邁進，目前原紀錄為上賽季由湯瑪斯(Alyssa Thomas)所創下的316次，而按照目前克拉克場均8.3次助攻，高居聯盟助攻王，且狂熱隊本季還有12場例行賽情況下，克拉克要寫下另一個新紀錄，也將是指日可待。

▲▼WNBA女神射克拉克。（圖／達志影像／美聯社））

▲克拉克打破WNBA史上新秀單季助攻新高紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 克拉克WNBA助攻Caitlin Clark女籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

再見了小夫！　富邦勇士冠軍3連霸洋將塞瑟夫離隊

再見了小夫！　富邦勇士冠軍3連霸洋將塞瑟夫離隊

大鬍子籃球生涯下一步確定？　哈登：有一天我會到中國打球

大鬍子籃球生涯下一步確定？　哈登：有一天我會到中國打球

詹皓晴名列克里夫蘭女網賽頭號種子　雙打出師不利止步首輪

詹皓晴名列克里夫蘭女網賽頭號種子　雙打出師不利止步首輪

金塊鎖定奧運銅牌連線　盼約基奇國家隊戰友米西奇加盟

金塊鎖定奧運銅牌連線　盼約基奇國家隊戰友米西奇加盟

快訊／又遭川普無理批評　林郁婷：包容不同聲音

快訊／又遭川普無理批評　林郁婷：包容不同聲音

快訊／奧運奪金「國光獎金」怎麼領？　林郁婷、李洋親自曝光了

快訊／奧運奪金「國光獎金」怎麼領？　林郁婷、李洋親自曝光了

林郁婷、李洋「雙金合體」高人氣　見面會粉絲爆滿湧現

林郁婷、李洋「雙金合體」高人氣　見面會粉絲爆滿湧現

快訊／首度表態「麟洋路」感想　李洋：前人付出更重要

快訊／首度表態「麟洋路」感想　李洋：前人付出更重要

再提J.K羅琳　台灣拳后林郁婷高EQ喊話：感謝那位朋友

再提J.K羅琳　台灣拳后林郁婷高EQ喊話：感謝那位朋友

短短幾步路走了15年光陰　台灣拳后林郁婷返鄉感性喊話

短短幾步路走了15年光陰　台灣拳后林郁婷返鄉感性喊話

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

熱門新聞

劉俊緯遭火球直擊肋骨恐影響U23　葉總嘆：我看是沒了

快訊／奧運奪金「國光獎金」怎麼領？　林郁婷、李洋親自曝光了

大谷翔平暴力轟產量快追上洋基兩怪物　1數據齊名小葛瑞菲

124年來首見！馬林魚完美「8-9-4-2」雙殺守備寫歷史

劉俊緯被156火球打中送醫　球團回報好消息：肋骨沒斷

郭嚴文轟3分彈致勝功臣　被隊友狂虧首度回應籃籃緋聞

讀者回應

﻿

熱門新聞

1劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

2國光獎金怎麼領　林郁婷、李洋親曝光

3大谷翔平暴力轟追逐洋基兩怪物紀錄

4馬林魚8-9-4-2雙殺守備124年首見

5劉俊緯被156火球打中　肋骨竟沒斷

最新新聞

1江庭毅吸收戴培峰蹲捕經驗

2台鋼註銷雷公　註冊洋投吉田一將

3戴培峰渴望12強賽、奧運

4張宥謙下周對決未來學長統一獅霸氣宣言

5王楊嬌信望愛基金　破千萬獎金11奧運國手獲獎

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

請教林智平學長　馮健庭「享受」本季3度MVP

魔神樂狀況沒那麼好　樂天教頭按讚馮健庭創造機會

陳晨威猛打「請假」退場　樂天教頭贏球自我反省

父母飛越千里來台見證勝投　艾璞樂MVP登台「女兒」太萌搶焦點

郭嚴文轟3分彈致勝功臣　被隊友狂虧首度回應籃籃緋聞

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

朝助理開罵結果竟無人　老闆嘆：罵了會離職...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366