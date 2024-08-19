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金塊鎖定奧運銅牌連線　盼約基奇國家隊戰友米西奇加盟

▲▼塞爾維亞後場大將米西奇接到母親過世的噩耗。（圖／CFP）

▲塞爾維亞後場大將米西奇，有機會在NBA舞台與約基奇聯手。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

NBA丹佛金塊王牌球星，綽號「小丑」的約基奇(Nikola Jokic)在本屆巴黎奧運男籃賽場打出精彩表現，幫助所屬塞爾維亞拿下本屆銅牌殊榮。而金塊球團也傳出看上他的國家隊主力控衛隊友米西奇(Vasilije Micic)，可能設法與夏洛特黃蜂交易網羅，打造另類的奧運「銅牌連線」陣容。

過去曾被視為當前歐洲籃壇最佳球員的米西奇，在上賽季正式投入NBA殿堂，不過初到奧克拉荷馬雷霆卻有些水土不服，直到季中被交易送往黃蜂，才因為球隊後場戰力空缺而打出身手，在黃蜂出賽30場有21場擔任先發，平均可繳出10.8分、2.1籃板、6.2助攻。

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日前剛落幕的巴黎奧運，米西奇與約基奇聯手，每場可為塞爾維亞男籃貢獻13.3分、2.3籃板、4.5助攻，也是球隊順利拿下本屆奧運銅牌的主戰要角。

根據NBA記者史坦(Marc Stein)報導，金塊有意獲得米西奇，不過目前球隊距離第2個奢侈稅限制僅剩500萬美金，而米西奇本季與黃蜂合約來到772萬美金，下賽季年薪也達美金810萬元，如果金塊想要獲得他的助陣，勢必將觸發第2層的奢侈稅，是當前最大難題所在。

關鍵字： 金塊NBA巴黎奧運銅牌米西奇約基奇Nikola JokicVasilije Micic

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