快訊／首度表態「麟洋路」感想　李洋：前人付出更重要

▲台灣羽球黃金男雙成員李洋，親自曝光對於「麟洋路」感想。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣羽球黃金男雙組合「麟洋配」，在本屆巴黎奧運勇奪金牌2連霸殊榮，日前台北市長蔣萬安便喊話要將李洋、王齊麟母校中山國中前的復興北路361巷，設立別名為「麟洋路」，引發外界熱議。對此，李洋18日出席活動時公開回應表示，「當然感謝這樣的肯定，但『麟洋』兩字無法定義一切，包括所有幕後團隊，羽球場上前輩們的努力都很重要，我認為很難用麟洋來定義這樣的路名。」

東京奧運、巴黎奧運寫下不可思議12連勝，成為史上首對衛冕羽球男雙奧運金牌組合，「麟洋配」寫下史無前例表現，也讓台北市長蔣萬安喊話，要將兩人國中母校前的道路，增設別名為「麟洋路」。

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李洋今日出席台灣機能運動服飾品牌活動時表示，「聽到(麟洋路)的當下，是真的愣了一下，也感謝市長對於運動員的肯定。但我自己的想法會覺得，不能用『麟洋』來定義這一切，包括所有的幕後團隊，還有小戴(戴資穎)、小天(周天成)等等前面選手的耕耘努力，才能讓羽球運動受到更多人關注，這是所有人的努力，前人種樹後人乘涼，前人的努力當然很重要。」

奧運奪金返台後，李洋選擇和女友飛往日本度假稍稍放鬆身心，不過他笑說，「我在日本可能被上百位台灣民眾認出來，不論是要簽名、送飲料，甚至吃飯還有人要幫我買單，讓我趕緊婉拒，我不是外向的人，但真的謝謝台灣人民對我所有的熱情支持。」

雖然老搭檔王齊麟目前暫時和邱相榤攜手前進日本羽球公開賽，但李洋也表態「麟洋配」確定會在本屆台北公開賽再度合體，李洋表示，「雖然腰部、腳踝都有舊傷，但我聽說台北公開賽的門票銷售狀況很好，也知道很多球迷都想看到我們比賽，這可能是我生涯最後一戰，我不可能讓大家看我棄權，我一定會站上場出賽，不會連站上去的勇氣都沒有！」

▲林郁婷與李洋巴黎奧運後，首度雙金牌合體出席活動。（圖／記者李毓康攝）