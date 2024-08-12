快訊／湯姆克魯斯從天而降巴黎奧運閉幕式！　神勇將會旗送至洛杉磯

▲不老男神「阿湯哥」湯姆克魯斯現身閉幕式掀起活動最高潮。（圖／路透）

記者杜奕君／巴黎報導

2024巴黎奧運閉幕式，台灣時間12日凌晨3點正式展開，此次閉幕式在可容納8萬人的法蘭西體育場進行，當奧運會旗從巴黎正式移交給下屆2028奧運主辦城市洛杉磯後，美國知名歌手H.E.R.站上法蘭西體育場，演唱美國國歌，隨後《不可能的任務》招牌音樂前奏響起，超級影星湯姆克魯斯(Tom Cruise)從天而降，並將奧運會旗親手送回洛杉磯。

此次奧運代表配色粉紫色跑道，再度呈現於全世界民眾眼中。當奧運會旗正式從巴黎移交至洛杉磯市長凱倫巴斯手上時，美國國歌也在曾獲得一項奧斯卡金像獎、一項兒童和家庭艾美獎、五項葛萊美獎以及一項金球獎、三項美國音樂獎和四項公告牌音樂獎的提名美國知名歌手H.E.R.親自演唱。

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在國歌演唱完畢後，《不可能的任務》招牌音樂前奏，萬眾矚目的巨星湯姆克魯斯也如外界預期，在閉幕典禮上以繩索垂降方式，神勇從天而降，並將奧運會旗親自取回，並騎上重機前往機場。

隨後片段則是湯姆克魯斯搭乘飛機從空中跳傘，降落回到美國本土，並在洛杉磯著名好萊塢地標上，親自裝設奧運五環符號，象徵2028奧運將正式前進美國洛杉磯。