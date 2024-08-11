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快訊／桌球一姐鄭怡靜親自來加油　徐薇凌笑稱「奧運約定實現」

▲巴黎奧運高爾夫球徐薇凌、錢珮芸。（圖／中華奧會提供）

▲徐薇凌曝光與台灣桌球一姐鄭怡靜好交情，兩人此次巴黎奧運都有到場替彼此加油打氣。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

中華隊高爾夫球女將徐薇凌，10日在巴黎奧運高球女子賽事，拿下本屆並列第8名，也改寫上屆東京奧運由她自己保持的並列第15名，中華隊史上女子選手在奧運舞台最佳成績。徐薇凌透露，「好友台灣『桌球一姐』鄭怡靜昨天第3輪賽事，也有到場替我加油，我原本以為她只是講講，超開心約定能夠實現。」

徐薇凌繼上屆東京奧運後，本次巴黎奧運再度與錢珮芸代表中華隊在奧運高球女子項目出賽，最終徐薇凌也拿下並列第8名成績，改寫自己所保持的台灣女將在奧運賽場最佳成績紀錄。

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徐薇凌表示，「和上屆首度參賽相比，此次我的心態成長很多，雖然賽場競爭挑戰很大，但我總是不斷向自己喊話，只要比賽沒打完，都還有機會，不到最後都不能夠放棄。」

另外，上屆東奧和台灣桌球一姐鄭怡靜成為好友，此次巴黎奧運徐薇凌也到了桌球賽場，替鄭怡靜加油打氣，而鄭怡靜也禮尚往來，在昨天親自到了地處偏遠的高球比賽場地，為徐薇凌應援加油。

徐薇凌笑說，「原本是我提早來到巴黎，就想說要去桌球賽場幫鄭怡靜加油，後來她也說要來看我比賽，我都以為她只是說說，結果昨天早上賽事真的看到她，超級開心的，有種約定實現的感覺。」

此次與獎牌擦身而過，最終仍拿下並列第8名佳績，徐薇凌也強調，「我很喜歡在奧運賽場比賽，這個賽場超越金錢、排名，就是為國家榮譽而戰，全國民眾都在關注妳、為妳加油，我很希望2028洛杉磯奧運再拚一次，為我的高球生涯做一個美好的結束。」

▲巴黎奧運桌球鄭怡靜 。（圖／中華奧會提供）

▲鄭怡靜、徐薇凌在上屆東京奧運培養出好交情。（圖／中華奧會提供）

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