快訊／長期控制體重不健康　羅嘉翎：比賽壓力大到喘不過氣

▲羅嘉翎坦言傷勢反覆，讓自己此次備戰奧運壓力大到喘不過氣。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

中華跆拳道「國民女友」羅嘉翎，在昨日巴黎奧運跆拳道57公斤級16強戰，因左腳疲勞性骨折未癒敗北，賽後痛哭淚崩令全台民眾不捨。羅嘉翎9日現身受訪時強調，「腳傷未癒讓自己心情一直起伏，來到巴黎每天都睡不好，人生首次感覺壓力大到喘不過氣，長期控制體重也讓身體不太健康，因此之後確定會改量級參賽。」

遭遇疲勞性骨折的嚴峻傷勢，羅嘉翎透露，「去年底拿到奧運資格後，有休養一段時間，但前進南韓移地訓練傷勢又有影響，原本今年5月要去亞錦賽，但因此心情跌到谷底，也不希望傷勢變得更嚴重，因此只能採取保守方式，先放棄所有的比賽，也讓自己壓力變得超大。」

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羅嘉翎說，「來到巴黎後，我每天都睡不好，過去幾個月也幾乎每天晚上都在哭，想到自己的傷還要去比賽，壓力真的很大。來到這裡後，我也跟家人說，第一次感到因為比賽，壓力大到自己喘不過氣。」

面對龐大壓力，羅嘉玲也感謝同為運動員的男友邱相榤，「真的很感謝他，我不太敢讓家人知道我壓力很大，負面情緒不敢給家裡人，都會找他傾訴，他本身也是運動員，他也很了解運動員心情，他在我出發前一直覺得成績不重要，身體健康才是最重要，希望我平安能健康回來就最好。」

「也因為知道家對我們很好，心裡會過意不去，大家一直為我們加油，把好的表現帶給大家，這次比賽表現不佳才會有遺憾。但長期控制體重，真的讓我的身體有點不太健康，也和教練、家人討論，之後確定會改量級參賽。」

根據教練劉聰達表示，「羅嘉翎之後將會改為62公斤級出賽，至於奧運賽事則會參與67公斤級賽事。」

▲羅嘉翎昨日因腳傷過重，16強戰就遭對手擊敗。（圖／中華奧會提供）