快訊／羅嘉翎傷勢未癒硬拚巴黎奧運　16強落敗教練劉聰達落淚心疼

▲羅嘉翎左腳疲勞性骨折傷勢未癒，賽前吃了好幾天止痛藥才能站上巴黎奧運舞台。（圖／路透）

記者杜奕君／巴黎報導

「賽前我還打電話給老婆，說羅嘉翎傷勢這樣子，真的不知道上了場會怎樣，非常很心疼她！」在「國民女友」羅嘉翎8日於巴黎奧運跆拳道女子57公斤級16強首戰落敗後，教練劉聰達落下男兒淚如此說道。面臨左腳疲勞性骨折傷勢未癒，今年都未參與正式比賽情況下，羅嘉翎今日16強首戰以0比2敗北，賽後羅嘉翎明顯行走困難並嚎啕大哭，令人相當心疼。

在經歷去年多場國際賽，羅嘉翎遭遇左腳疲勞性骨折嚴峻傷勢，長期休養無法訓練參賽，但傷勢始終無法完全康復。

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教練劉聰達就說，「這幾天羅嘉翎連續都在吃止痛藥，骨裂傷勢一直沒好，只要訓練超過1小時，腳就會腫起來。有傷在身又長達8、9個月沒比賽，在保護選手的情況下，真的不敢讓她實戰。」

上個月在國訓中心進行模擬賽，羅嘉翎也僅比1場就因傷退場，此戰面對黎巴嫩的奧恩(Laetitia Aoun)，羅嘉翎場上移動明顯受到腳傷困擾，賽後甚至需要旁人攙扶行走，她也大哭表示，「對不起大家！」

劉聰達賽後也落下男兒淚不捨表示，「羅嘉翎因為傷勢，動作整個跑掉，加上也不敢參與實戰訓練，此戰對手也很了解這個狀況，真的很心疼她。」

▲羅嘉翎16強賽落敗後痛哭，直喊「對不起大家」。（圖／路透）