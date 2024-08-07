快訊／生涯首度奧運洗禮　簡彤娟和偶像王曼昱交手高喊很幸福

▲簡彤娟(左)經歷生涯首次奧運洗禮，直言能和偶像交手相當幸福 。（圖／中華奧會提供，下圖同）

記者杜奕君／巴黎報導

7日中華桌球女團在巴黎奧運8強戰遭遇「大魔王」中國女團，中國隊3位好手孫穎莎、陳夢與王曼昱目前世界排名正好為前3位，最終中華女將們前3點一局未拿，最終以0比3遭「震撼教育」吞敗，也確定無緣前進4強。此次首度站上奧運舞台的簡彤娟，就表示能和自己崇拜的中國選手王曼昱交手，感覺「很幸福」！

本次中華女團由鄭怡靜、陳思羽、簡彤娟攜手出擊，但無論首點的雙打，以及2、3點的單打，都無法衝破中國隊3大球星封鎖，最終以直落3遭對手橫掃吞敗，本屆確定止步8強，也確定此次中華桌球代表團在巴黎奧運無論男、女項目都無獎牌進帳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

年僅22歲，此次巴黎奧運是首度站上五環殿堂的簡彤娟就表示，「王曼昱是我很崇拜的中國選手，能和她交手很幸福，她給我的感覺很好，可能反手打法讓我很崇拜她。」

談到生涯首次的奧運洗禮，簡彤娟表示，「首次奧運肯定是不滿意，但最後一場我有調整過來，比較算打出自己的東西，希望之後無論國內外大小比賽，我都能打得更好，更精進自己。能體驗這次巴黎奧運的氛圍，是一件很好的事，希望未來還能來巴黎打比賽，讓大家看看我有沒有進步。」