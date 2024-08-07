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快訊／4朝奧運老將仍無牌　陳思羽：一屆比一屆好就是肯定

▲巴黎奧運桌球陳思羽 。（圖／中華奧會提供）

▲陳思羽已經是經歷4次奧運洗禮的沙場老將 。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

從2012倫敦奧運、2016里約奧運再到上屆東京奧運無役不與，此次巴黎奧運已經是生涯第4度站上五環殿堂的陳思羽，7日在中華女團止步8強情況下，依舊無緣搶下奧運首面獎牌。不過陳思羽賽後強調，「自己的表現可以每一屆都比上一屆更好，這就是一種肯定，哪怕沒有站上頒獎台，但我已經盡了最大努力，那就沒有遺憾。」

今日中華女團在8強戰遭遇「大魔王」中國，面對世界排名前3位的對手孫穎莎、陳夢與王曼昱，最終中華隊女將無法越雷池一步，以直落3遭到淘汰，無緣晉級最終4強。

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陳思羽賽後表示，「現場實在是太High，在場上也多少有點被影響，要適應吵雜的吶喊聲，但我自己很喜歡在這樣的氛圍下打球。」

生涯第4度參戰奧運依舊空手而歸，陳思羽強調，「已經做得不錯了，雖然還是會有遺憾，但我覺得可以每一屆比上一屆更好，這就是對自己的肯定，雖然站上頒獎台目標沒能達到，但每一次參加奧運前的備戰，一次比一次更加努力去達到目標。我已經盡最大努力備戰奧運，哪怕是沒有站上頒獎台，我也不會感到遺憾。」

▲巴黎奧運桌球陳思羽 。（圖／中華奧會提供）

▲陳思羽強調每一屆奧運都比上一屆進步，就是對自己的肯定 。（圖／中華奧會提供）

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