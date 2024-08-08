運動雲

>

方莞靈驚傳訓練手傷仍「雙破全國」　教練大讚表現非常好

▲▼舉重方莞靈。（圖／路透社）

▲方莞靈在本屆巴黎奧運拿下舉重女子49公斤級第6名。（圖／路透社資料照）

記者杜奕君／巴黎報導

「舉重精靈」方莞靈在本屆巴黎奧運女子49公斤級出賽，最終以抓舉86公斤、挺舉107公斤，總和193公斤拿下此量級第6名，其中抓舉、總和更是雙破全國紀錄。賽後教練林玥礽透露，「方莞靈在這個月訓練，兩手大拇指都出現傷勢，原本我們目標是要拚奪牌，且總和200公斤，但因為手傷沒辦法再撐下去，但她的表現已經非常棒。」

上屆東京奧運拿下此量級第4名，方莞靈本屆前在花都巴黎，在抓舉就率先以86公斤打破林呈璟今年2月在亞錦賽所創下的女子49公斤抓舉全國紀錄(84公斤)。隨後方莞靈在挺舉也繳出107公斤，總和193公斤同樣打破全國紀錄，最終拿下本屆第6名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過賽後方莞靈驚傳兩手都出現傷勢，教練林玥礽透露，「感謝所有醫生幫忙，讓她如期可以上場比賽，這個月訓練遭遇手傷真的很可惜，她成績有上來了，原先我們的目標是奪牌，且總和200公斤，但就是訓練過程受傷。」

林玥礽也說，「方莞靈爬槓蠻輕鬆的，但是手沒辦法撐，因為兩隻手掌的大拇指練習時都受傷，抓舉完，挺舉因為手傷真的沒辦法再撐下去，但她已經很盡力，表現非常好。」

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 2024巴黎奧運2024奧運2024奧運舉重巴黎奧運方莞靈2024奧運台灣之光

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／方莞靈巴黎奧運抓舉、總和雙破全國　本屆第6作收

快訊／方莞靈巴黎奧運抓舉、總和雙破全國　本屆第6作收

快訊／生涯首度奧運洗禮　簡彤娟和偶像王曼昱交手高喊很幸福

快訊／生涯首度奧運洗禮　簡彤娟和偶像王曼昱交手高喊很幸福

快訊／4朝奧運老將仍無牌　陳思羽：一屆比一屆好就是肯定

快訊／4朝奧運老將仍無牌　陳思羽：一屆比一屆好就是肯定

「桌球一姐」鄭怡靜巴黎奧運完賽　表態還要再戰2028洛杉磯奧運

「桌球一姐」鄭怡靜巴黎奧運完賽　表態還要再戰2028洛杉磯奧運

陳念琴奧運奪銅不退役　預吿「無情戰隊」出征2028奧運

陳念琴奧運奪銅不退役　預吿「無情戰隊」出征2028奧運

法網紅土聖地「打拳擊」　陳念琴初體驗直呼超新奇

法網紅土聖地「打拳擊」　陳念琴初體驗直呼超新奇

半夜「睡覺時間」登場打奧運　陳念琴賽後高喊史上最晚的比賽

半夜「睡覺時間」登場打奧運　陳念琴賽後高喊史上最晚的比賽

羅嘉翎出奇招準備新動作　奧運完賽最想吃火鍋

羅嘉翎出奇招準備新動作　奧運完賽最想吃火鍋

巴黎奧運中華跆拳道唯一希望　羅嘉翎明過磅一次定生死

巴黎奧運中華跆拳道唯一希望　羅嘉翎明過磅一次定生死

巴黎奧運舉重3女將備戰狀態佳　林敬能喊話改寫榮譽榜佳績

巴黎奧運舉重3女將備戰狀態佳　林敬能喊話改寫榮譽榜佳績

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

熱門新聞

快訊／「女拳王」林郁婷5比0完勝　挺進奧運金牌戰成台灣第1人

林郁婷完美演出打到笑出來　土耳其對手被虐爆賽後比「雙X」

王齊麟現身桃園球場！「愛相隨」陪女友十元上班從早閃到晚

中職多名球員涉足「爭議場所」遭懲處　台灣德州撲克協會發聲明

快訊／方莞靈巴黎奧運抓舉、總和雙破全國　本屆第6作收

陳念琴奪銅！中華代表團第5面獎牌入袋　國光獎金已發出8740萬元

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林郁婷完勝　挺進金牌戰成台灣第1人

2林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

3王齊麟「愛相隨」陪女友上班！

4中職球員涉爭議場所遭懲處　台灣德州撲克協會聲明

5方莞靈奧運登場　抓舉、總和勇破全國

最新新聞

1巴黎奧運台灣續拚獎牌　兩大女神郭婞淳羅嘉翎登場

21張圖看中華隊巴黎奧運第13日賽程

3林郁婷11日金牌戰對手出爐！

4方莞靈奧運完賽　喊話下屆亞運奪牌

5首次在羅蘭高地打拳！林郁婷：不可思議

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

#王齊麟 回國見女友 #十元 甜蜜放閃❤霸氣牽手一起走

「麟洋配」返台吐多年搭檔感想　李洋後續想參選羽協理事長

麟洋、戴資穎、周天成回台　抵桃機受大家熱烈歡迎！

王齊麟回國與女友甜蜜互動　一技摸頭殺差點閃瞎全場XD

巴黎奧運中華跆拳道唯一希望 羅嘉翎明過磅一次定生死！

王齊麟抵台「摸頭殺」陳詩媛　超Man護愛「她被我強制接機」

台旅客用梳子收服40隻奈良鹿　排隊「鞠躬討梳頭」畫面爆紅

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

吳宗憲轟黃子佼「假掰得要死」　再次喊交棒：演藝圈讓我失望

李洋突打斷記者慌忙糾正　偷對王齊麟比手指愛心❤
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366