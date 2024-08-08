方莞靈驚傳訓練手傷仍「雙破全國」　教練大讚表現非常好

▲方莞靈在本屆巴黎奧運拿下舉重女子49公斤級第6名。（圖／路透社資料照）

記者杜奕君／巴黎報導

「舉重精靈」方莞靈在本屆巴黎奧運女子49公斤級出賽，最終以抓舉86公斤、挺舉107公斤，總和193公斤拿下此量級第6名，其中抓舉、總和更是雙破全國紀錄。賽後教練林玥礽透露，「方莞靈在這個月訓練，兩手大拇指都出現傷勢，原本我們目標是要拚奪牌，且總和200公斤，但因為手傷沒辦法再撐下去，但她的表現已經非常棒。」

上屆東京奧運拿下此量級第4名，方莞靈本屆前在花都巴黎，在抓舉就率先以86公斤打破林呈璟今年2月在亞錦賽所創下的女子49公斤抓舉全國紀錄(84公斤)。隨後方莞靈在挺舉也繳出107公斤，總和193公斤同樣打破全國紀錄，最終拿下本屆第6名。

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不過賽後方莞靈驚傳兩手都出現傷勢，教練林玥礽透露，「感謝所有醫生幫忙，讓她如期可以上場比賽，這個月訓練遭遇手傷真的很可惜，她成績有上來了，原先我們的目標是奪牌，且總和200公斤，但就是訓練過程受傷。」

林玥礽也說，「方莞靈爬槓蠻輕鬆的，但是手沒辦法撐，因為兩隻手掌的大拇指練習時都受傷，抓舉完，挺舉因為手傷真的沒辦法再撐下去，但她已經很盡力，表現非常好。」