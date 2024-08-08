快訊／跆拳道甜心羅嘉翎傷重16強吞敗　賽後淚崩喊「對不起大家」

▲羅嘉翎巴黎奧運16強吞敗。（圖／路透）

記者杜奕君／巴黎報導

2024年巴黎奧運中華隊在跆拳道項目唯一參賽者，「國民女友」羅嘉翎8日正式登場，她在跆拳道女子57公斤級正式出賽，首輪16強賽交手來自黎巴嫩的奧恩(Laetitia Aoun)。羅嘉翎因左腳疲勞性骨折舊傷未癒，最終0比2敗北。賽後羅嘉翎淚崩大哭，甚至傷重需要旁人攙扶行走，她哭著向台灣媒體表示，「對不起大家！」

羅嘉翎在上屆東京奧運一戰成名，勇奪銅牌殊榮，2022年與2023年都分別在世界跆拳道錦標賽拿下銀牌，去年的成都世大運、杭州亞運，最終也都收穫銀牌殊榮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過在連續密集國際賽出賽下，羅嘉翎過去1年飽受左腳疲勞性骨折傷勢所苦，已經超過8個月未有正式比賽，7月在國訓中心的奧運模擬賽，羅嘉翎也僅打1場就因傷退賽，此次在巴黎奧運跆拳道女子57公斤量級名列大會第6種子。

開賽首回合羅嘉翎在剩下11秒時遭對手奧恩踢中頭部，在慢動作回放後確認得分，但羅嘉翎也以連續踢擊拿分，首回合奧恩4比2拿下。第2回合羅嘉翎持續嘗試搶攻，但傷勢明顯影響移動狀況，最終此回合仍讓奧恩以3比2拿下。最終羅嘉翎以總比分0比2在16強吞敗。賽後羅嘉翎明顯傷勢過重，需要旁人攙扶行走，甚至下台後就飲恨大哭。

隨後羅嘉翎並未接受媒體採訪，僅哭著表示，「對不起大家！」就結束賽後混合採訪區訪問。

▲羅嘉翎賽後大哭直言「對不起大家」。（圖／路透）