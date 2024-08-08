快訊／黎巴嫩奧恩4強戰敗北　羅嘉翎復活賽希望破滅

▲羅嘉翎無緣復活賽，本屆巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

中華隊跆拳道好手，有「國民女友」稱號的人氣女神羅嘉翎，在本屆巴黎奧運跆拳道項目女子57公斤級16強首戰，因左腳疲勞性骨折傷勢未癒，最終0比2敗北。但羅嘉翎仍有「復活賽」希望，只要16強戰對手，來自黎巴嫩的奧恩(Laetitia Aoun)闖進金牌戰，羅嘉翎就有復活機會，但奧恩最終在4強戰敗北，也確定羅嘉翎無緣復活賽，本屆止步於16強。

現年22歲的羅嘉翎，上屆東京奧運拿下銅牌，去年成都世大運、杭州亞運則有銀牌進帳，不過長年征戰的狀況，也讓羅嘉翎面臨左腳疲勞性骨折傷勢，自去年底開始至今，長達8到9個月未有比賽。

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▲羅嘉翎16強賽落敗，賽後痛哭離場。（圖／中華奧會提供）

日前在國訓中心自辦的奧運模擬賽，羅嘉翎也僅出賽1場就傷退，整體狀態不佳。今日16強之戰，羅嘉翎面對奧恩，傷勢狀況導致移動能力大幅削弱，最終兩回合2比4、2比3，以總分0比2敗北。

而闖過首輪的奧恩，8強戰面對馬其頓選手雷爾吉奇(Miljana Reljikj)，最終又以2比0勝出挺進4強，接下來只要再拿1勝闖進金牌戰，羅嘉翎就將有參與復活賽機會。

但奧恩在4強戰遭遇伊朗對手基亞尼(Nahid Kiyanichandeh)，最終以3比10、6比6，總比分0比2無緣挺進金牌戰，也確定羅嘉翎沒有辦法在復活賽登場，本屆巴黎奧運正式就此告終。

▲羅嘉翎由於腳傷，本屆巴黎奧運整體表現大受影響。（圖／中華奧會提供）