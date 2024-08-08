運動雲

>

快訊／黎巴嫩奧恩4強戰敗北　羅嘉翎復活賽希望破滅

▲羅嘉翎無緣復活賽，本屆巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）

▲羅嘉翎無緣復活賽，本屆巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

中華隊跆拳道好手，有「國民女友」稱號的人氣女神羅嘉翎，在本屆巴黎奧運跆拳道項目女子57公斤級16強首戰，因左腳疲勞性骨折傷勢未癒，最終0比2敗北。但羅嘉翎仍有「復活賽」希望，只要16強戰對手，來自黎巴嫩的奧恩(Laetitia Aoun)闖進金牌戰，羅嘉翎就有復活機會，但奧恩最終在4強戰敗北，也確定羅嘉翎無緣復活賽，本屆止步於16強。

現年22歲的羅嘉翎，上屆東京奧運拿下銅牌，去年成都世大運、杭州亞運則有銀牌進帳，不過長年征戰的狀況，也讓羅嘉翎面臨左腳疲勞性骨折傷勢，自去年底開始至今，長達8到9個月未有比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲羅嘉翎無緣復活賽，本屆巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）

▲羅嘉翎16強賽落敗，賽後痛哭離場。（圖／中華奧會提供）

日前在國訓中心自辦的奧運模擬賽，羅嘉翎也僅出賽1場就傷退，整體狀態不佳。今日16強之戰，羅嘉翎面對奧恩，傷勢狀況導致移動能力大幅削弱，最終兩回合2比4、2比3，以總分0比2敗北。

而闖過首輪的奧恩，8強戰面對馬其頓選手雷爾吉奇(Miljana Reljikj)，最終又以2比0勝出挺進4強，接下來只要再拿1勝闖進金牌戰，羅嘉翎就將有參與復活賽機會。

但奧恩在4強戰遭遇伊朗對手基亞尼(Nahid Kiyanichandeh)，最終以3比10、6比6，總比分0比2無緣挺進金牌戰，也確定羅嘉翎沒有辦法在復活賽登場，本屆巴黎奧運正式就此告終。

▲羅嘉翎無緣復活賽，本屆巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）

▲羅嘉翎由於腳傷，本屆巴黎奧運整體表現大受影響。（圖／中華奧會提供）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 2024巴黎奧運2024奧運2024奧運跆拳道巴黎奧運羅嘉翎劉聰達2024奧運台灣之光

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／羅嘉翎下一步動向確定　不再減重改打62公斤、67公斤量級

快訊／羅嘉翎下一步動向確定　不再減重改打62公斤、67公斤量級

快訊／羅嘉翎傷勢未癒硬拚巴黎奧運　16強落敗教練劉聰達落淚心疼

快訊／羅嘉翎傷勢未癒硬拚巴黎奧運　16強落敗教練劉聰達落淚心疼

快訊／跆拳道甜心羅嘉翎傷重16強吞敗　賽後淚崩喊「對不起大家」

快訊／跆拳道甜心羅嘉翎傷重16強吞敗　賽後淚崩喊「對不起大家」

和母親約定6把都要成功　方莞靈喊話下屆亞運站上頒獎台

和母親約定6把都要成功　方莞靈喊話下屆亞運站上頒獎台

方莞靈驚傳訓練手傷仍「雙破全國」　教練大讚表現非常好

方莞靈驚傳訓練手傷仍「雙破全國」　教練大讚表現非常好

快訊／方莞靈巴黎奧運抓舉、總和雙破全國　本屆第6作收

快訊／方莞靈巴黎奧運抓舉、總和雙破全國　本屆第6作收

快訊／生涯首度奧運洗禮　簡彤娟和偶像王曼昱交手高喊很幸福

快訊／生涯首度奧運洗禮　簡彤娟和偶像王曼昱交手高喊很幸福

快訊／4朝奧運老將仍無牌　陳思羽：一屆比一屆好就是肯定

快訊／4朝奧運老將仍無牌　陳思羽：一屆比一屆好就是肯定

「桌球一姐」鄭怡靜巴黎奧運完賽　表態還要再戰2028洛杉磯奧運

「桌球一姐」鄭怡靜巴黎奧運完賽　表態還要再戰2028洛杉磯奧運

陳念琴奧運奪銅不退役　預吿「無情戰隊」出征2028奧運

陳念琴奧運奪銅不退役　預吿「無情戰隊」出征2028奧運

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

熱門新聞

林郁婷完美演出打到笑出來　土耳其對手被虐爆賽後比「雙X」

快訊／「舉重女神」郭婞淳挺舉130公斤作收　總和235公斤摘銅

快訊／「舉重女神」郭婞淳抓舉105公斤　暫時名列第4

林郁婷11日金牌戰對手出爐！　只有20歲曾參加省議會選舉

快訊／「女拳王」林郁婷5比0完勝　挺進奧運金牌戰成台灣第1人

林郁婷對手比X挑釁　泰女將風度對抗阿爾及利亞拳后被讚爆

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林郁婷打到笑出來　對手賽後比「雙X」

2郭婞淳總和235公斤巴黎奧運摘銅

3郭婞淳抓舉105公斤　暫時名列第4

4林郁婷11日金牌戰對手出爐！

5林郁婷完勝　挺進金牌戰成台灣第1人

最新新聞

1拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆

2拜會勒瓦盧瓦市府　吳詩儀送珍珠奶茶徽章

3邱相榤心疼羅嘉翎喊！王齊麟：好甜

4李洋度假不忘致敬郭婞淳

5郭婞淳4次奧運之旅　與傷共存再締榮耀

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

唐嘉鴻奪銅凱旋！曝「想先去剪頭髮」　與正妹妻機場合照放閃

「麟洋配」返台吐多年搭檔感想　李洋後續想參選羽協理事長

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

#李洋女友 接機　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

李洋人海中找到來接機女友！　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

日本地震規模上修7.1　「海嘯注意報」區域持續擴大

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

女駕駛違規左轉！騎士遭撞「噴5圈重摔」慘死　她下車只顧看車頭
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366