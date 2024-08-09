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快訊／美國男籃17分驚天逆轉　柯瑞轟36分、詹皇大三元挺進金牌戰

▲美國男籃柯瑞、詹姆斯。（圖／記者杜奕君攝）

▲美國男籃柯瑞狂轟36分，領軍挺進巴黎奧運金牌戰。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／巴黎報導

美國男籃在本屆巴黎奧運4強戰，面對NBA年度MVP戰將約基奇坐鎮的塞爾維亞，上半場一度陷入17分大幅落後，但美國隊末節上演驚天逆轉，在「咖哩大神」柯瑞狂轟9記三分球在內36分，加上詹姆斯16分、12籃板、10助攻攜手領軍下，美國隊上演驚天逆襲，95比91擊敗塞爾維亞挺進本屆金牌戰，將和地主法國爭冠。

本屆奧運將挑戰男籃金牌5連霸的美國隊，此戰開賽就遭遇塞爾維亞兇猛攻勢襲來，雖然柯瑞開賽外線連續轟炸，包辦球隊前23分當中的17分，但美國隊上半場一度以25比42大幅落後，就連3節打完都還以13分陷入雙位數落後。

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但末節「大帝」恩比德無畏滿場法國球迷噓聲，個人連續強勢單打拿下5分，加上詹皇「坦克切」，美國隊追成84平局面，最後關頭包括杜蘭特、詹姆斯都有所貢獻，柯瑞更在最後關鍵時刻罰進兩球奠定勝果，最終美國就以4分之差險勝，順利挺進本屆金牌戰。

此戰柯瑞轟下全場最高36分，包含命中9記三分球，詹姆斯16分、12籃板、10助攻大三元演出，攜手幫助美國男籃朝本屆金牌之路邁進。

▲美國男籃柯瑞、詹姆斯。（圖／記者杜奕君攝）

▲美國男籃「詹皇」詹姆斯轟下大三元，幫助球隊完成17分逆轉勝。（圖／記者杜奕君攝）

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