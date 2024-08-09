快訊／羅嘉翎又哭了！　想用巴黎奧運勝利成父親節最佳禮物

▲跆拳道「國民女友」羅嘉翎，奧運完賽後今日正式接受媒體訪問。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／巴黎報導

中華跆拳道「國民女友」羅嘉翎，在昨日巴黎奧運跆拳道57公斤級16強戰，因左腳疲勞性骨折未癒敗北，賽後淚崩大哭直喊「對不起大家」。經過一夜收拾心情後，羅嘉翎今日穿著腳部固定護具正式受訪，談到最支持自己的家人，羅嘉翎忍不住淚水表示，「畢竟昨天是父親節，很想用這次奧運勝利，當成送給爸爸的父親節禮物！」

今天上午都還在進行治療，並在受傷左腳穿上固定護具，受訪時仍無法正常行走的羅嘉翎透露，「目前先請物理治療師進行治療，中午會在給醫師進行評估，走路確實比較痛，但已經比昨天剛比完賽好一些。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅嘉翎透露，「比賽前幾天都持續吃止痛藥，昨天要上場有吃劑量高一點的止痛藥，但比賽還是感到疼痛，且藥效退下來痛的感覺又更加劇，過程中跌倒那一下又影響到，開始變得更痛，所以比較可惜。」

昨日羅嘉翎一度有「復活賽」生機，可惜16強奪勝的黎巴嫩對手，最終在4強戰敗北，也讓羅嘉翎確定無緣復活賽。羅嘉翎透露，「剛輸完的時候有一直在等，希望黎巴嫩能進金牌戰，有努力還是有一點機會，不努力就什麼都沒有了。」

完成本屆巴黎奧運賽事，羅嘉翎透露，「就因為自己很想拚，也不知道到底有沒有下一次奧運，因此還是很想把握這機會。這次跆拳道只剩下我一個可以站上這個舞台，不想辜負大家對我的期待，就算痛，不管傷得怎麼樣都是全以赴，不管怎麼樣下來以後醫生都在，都可以幫我們治療。」

▲跆拳道「國民女友」羅嘉翎，今天講到爸爸與家人再度落淚。（圖／記者杜奕君攝）