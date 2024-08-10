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快訊／家人、教練的關愛成力量　陳玟卉爆料老爸是「情蒐達人」

▲中華隊舉重女將陳玟卉，本屆巴黎奧運71公斤級拿下第6名。（圖／中華奧會提供）

▲陳玟卉自責未能拿下巴黎奧運獎牌，送給教練黃達德作為父親節禮物。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

中華隊舉重女將陳玟卉，台灣時間10日在本屆巴黎奧運舉重71公斤級以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤拿下第6名。陳玟卉賽後自責因為太急躁，導致發揮不佳，也無法拿下獎牌送給教練黃達德當作父親節禮物。陳玟卉也透露，「父母的關心，讓自己很感動，爸爸更是自己的『情蒐達人』，常常對於對手的情報瞭如指掌。」

陳玟卉此次在舉重71公斤級，最終拿下第6名，賽後她流下自責眼淚，直言因為太急躁想要表現，才導致發揮不如預期。

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陳玟卉說，「這樣的表現，我絕對是不甘心，我的實力不只是這樣，因為昨天是父親節，我其實沒和教練說什麼，但我很希望用今天的表現，把獎牌當作父親節禮物送給他，可惜沒辦法讓他收到這份禮物。」

談到家人的鼓勵，陳玟卉也說，「媽媽因為先前腳有開刀，因此沒有來巴黎觀賽，但她跟我說一定會半夜守著電視為我加油。

「而我爸爸雖然平常我們聊天時間比較少，但先前凱米颱風，我們聊了40幾分鐘的視訊電話，而且我爸是非常棒的『情蒐達人』，對於我比賽對手的情報總是非常了解，他已經50幾歲，其實不是那麼會用手機，但他還是可以找到很多情報，讓我非常吃驚又感動。」陳玟卉如此說道。

▲中華隊舉重女將陳玟卉，本屆巴黎奧運71公斤級拿下第6名。（圖／中華奧會提供）

▲中華隊舉重女將陳玟卉，爆料老爸是「情蒐達人」。（圖／中華奧會提供）

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