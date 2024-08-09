快訊／奧運最紅的美國男籃　4強戰甜瓜、崔維斯史考特眾星都來看

▲「甜瓜」安東尼(白帽者)、諾威斯基(左一)都到場觀戰。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／巴黎報導

眾所矚目的美國男籃4強戰，在「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)狂轟36分，加上詹姆斯(LeBron James)大三元數據加持下，以95比91贏球，挺進本屆巴黎奧運金牌戰。此戰現場可說「眾星雲集」除了歐陸球星賈索(Pau Gasol)、帕克(Tony Parker)外，前NBA球星「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)，以及人氣饒舌歌手崔維斯史考特(Travis Scott)都親自到場觀戰。

美國男籃4強戰交手約基奇(Nikola Jokic)領軍的塞爾維亞，在第2節一度落後多達17分情況下，美國隊在末節上演絕地反攻，靠著柯瑞猛砍36分，詹皇16分、12籃板、10助攻大三元攜手合作，以4分驚險過關，將和地主法國爭奪本屆男籃冠軍，並挑戰美國男籃在奧運會男籃金牌5連霸。

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值得一提的是，昨日美國男籃4強戰主辦場地雅高體育館(Bercy Arena)現場湧入爆滿觀眾，且場邊可說眾星雲集，除了西班牙男籃退役傳奇球星「鬥牛士」賈索，賽前擔任「敲三下」嘉賓，該傳統源自法國劇場文化，用來提醒觀眾表演將要開始。

本屆巴黎奧運也在每個項目開場時，由退役運動員、名人以「三擊棍」(brigadier)在地板上敲三下。

另外，包括法國地主傳奇球星帕克、以及「甜瓜」安東尼、諾威斯基(Dirk Nowitzki)也都是此戰座上賓，女籃傳奇博德(Sue Bird)和女足球星拉皮諾(Megan Rapinoe)也愛相隨觀戰，另外就連超人氣饒舌紅星崔維斯史考特以及Quavo，都在現場收看此戰。

▲拉皮諾(右起)、博德、賈索也親自到場觀看美國男籃賽事。（圖／記者杜奕君攝）