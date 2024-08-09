運動雲

>

快訊／奧運最紅的美國男籃　4強戰甜瓜、崔維斯史考特眾星都來看

▲「甜瓜」安東尼、「鬥牛士」賈索、博德、拉皮諾。（圖／記者杜奕君攝）

▲「甜瓜」安東尼(白帽者)、諾威斯基(左一)都到場觀戰。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／巴黎報導

眾所矚目的美國男籃4強戰，在「咖哩大神」柯瑞(Stephen Curry)狂轟36分，加上詹姆斯(LeBron James)大三元數據加持下，以95比91贏球，挺進本屆巴黎奧運金牌戰。此戰現場可說「眾星雲集」除了歐陸球星賈索(Pau Gasol)、帕克(Tony Parker)外，前NBA球星「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)，以及人氣饒舌歌手崔維斯史考特(Travis Scott)都親自到場觀戰。

美國男籃4強戰交手約基奇(Nikola Jokic)領軍的塞爾維亞，在第2節一度落後多達17分情況下，美國隊在末節上演絕地反攻，靠著柯瑞猛砍36分，詹皇16分、12籃板、10助攻大三元攜手合作，以4分驚險過關，將和地主法國爭奪本屆男籃冠軍，並挑戰美國男籃在奧運會男籃金牌5連霸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得一提的是，昨日美國男籃4強戰主辦場地雅高體育館(Bercy Arena)現場湧入爆滿觀眾，且場邊可說眾星雲集，除了西班牙男籃退役傳奇球星「鬥牛士」賈索，賽前擔任「敲三下」嘉賓，該傳統源自法國劇場文化，用來提醒觀眾表演將要開始。

本屆巴黎奧運也在每個項目開場時，由退役運動員、名人以「三擊棍」(brigadier)在地板上敲三下。

另外，包括法國地主傳奇球星帕克、以及「甜瓜」安東尼、諾威斯基(Dirk Nowitzki)也都是此戰座上賓，女籃傳奇博德(Sue Bird)和女足球星拉皮諾(Megan Rapinoe)也愛相隨觀戰，另外就連超人氣饒舌紅星崔維斯史考特以及Quavo，都在現場收看此戰。

▲「甜瓜」安東尼、「鬥牛士」賈索、博德、拉皮諾。（圖／記者杜奕君攝）

▲拉皮諾(右起)、博德、賈索也親自到場觀看美國男籃賽事。（圖／記者杜奕君攝）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 2024奧運2024奧運男籃柯瑞詹姆斯美國男籃2024奧運國際

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／帶傷苦撐教練遭負評　羅嘉翎喊話：希望大家對他友善一點

快訊／帶傷苦撐教練遭負評　羅嘉翎喊話：希望大家對他友善一點

快訊／長期控制體重不健康　羅嘉翎：比賽壓力大到喘不過氣

快訊／長期控制體重不健康　羅嘉翎：比賽壓力大到喘不過氣

快訊／羅嘉翎又哭了！　想用巴黎奧運勝利成父親節最佳禮物

快訊／羅嘉翎又哭了！　想用巴黎奧運勝利成父親節最佳禮物

快訊／美國男籃17分驚天逆轉　柯瑞轟36分、詹皇大三元挺進金牌戰

快訊／美國男籃17分驚天逆轉　柯瑞轟36分、詹皇大三元挺進金牌戰

羅嘉翎將「暫停參賽」　羅爸爸喊話：養好傷重新出發

羅嘉翎將「暫停參賽」　羅爸爸喊話：養好傷重新出發

快訊／黎巴嫩奧恩4強戰敗北　羅嘉翎復活賽希望破滅

快訊／黎巴嫩奧恩4強戰敗北　羅嘉翎復活賽希望破滅

快訊／羅嘉翎下一步動向確定　不再減重改打62公斤、67公斤量級

快訊／羅嘉翎下一步動向確定　不再減重改打62公斤、67公斤量級

快訊／羅嘉翎傷勢未癒硬拚巴黎奧運　16強落敗教練劉聰達落淚心疼

快訊／羅嘉翎傷勢未癒硬拚巴黎奧運　16強落敗教練劉聰達落淚心疼

快訊／跆拳道甜心羅嘉翎傷重16強吞敗　賽後淚崩喊「對不起大家」

快訊／跆拳道甜心羅嘉翎傷重16強吞敗　賽後淚崩喊「對不起大家」

和母親約定6把都要成功　方莞靈喊話下屆亞運站上頒獎台

和母親約定6把都要成功　方莞靈喊話下屆亞運站上頒獎台

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

熱門新聞

陸媒辛辣問：輸羅詩芳是實力還是年紀？郭婞淳高EQ回應

中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢！全場不挺：別秀無知

阿嬤過世缺席奪銅瞬間…郭婞淳母親靈前報喜訊：乖孫女奪牌了！

拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆：勇氣超過獎牌的意義

「舉重女神」郭婞淳連3屆奧運奪牌　頒獎感動落淚自拍露燦笑

「醫生要求脫褲子」　法國拳擊選手曝國際拳總令人震驚的性別測試

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陸媒辛辣提問　郭婞淳高EQ回應

2中國舉重選手「奪金後就不上場」　他嗆傲慢遭網轟

3阿嬤過世缺席…郭婞淳母親靈前報喜訊：乖孫女奪牌了！

4拚金還是保銀？女神郭婞淳最後一試被讚爆

5郭婞淳連3屆奧運奪牌　頒獎感動落淚

最新新聞

1拿莫・伊漾超美技解救滿壘危機　味全2比1險勝悍將

2悍將啟動虛擬攝影棚與FA互動

3DJB電信聯台鋼　送咖啡、抽住宿

4奧運美國男籃　甜瓜、崔維斯史考特都來看

5李孟遠開球　記得彭政閔、林智勝

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

唐嘉鴻奪銅凱旋！曝「想先去剪頭髮」　與正妹妻機場合照放閃

「麟洋配」返台吐多年搭檔感想　李洋後續想參選羽協理事長

愛相隨！王齊麟現身桃園球場　陪女友十元上班從早閃到晚

#李洋女友 接機　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

李洋人海中找到來接機女友！　「甜蜜摟肩」閃度不輸大寶貝

騎士停路中躲太陽被按喇叭　頻回頭惹駕駛笑：去曬太陽

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

台妞用梳子收服奈良40隻鹿　排隊鞠躬討梳頭還會喬角度

林郁婷5比0完勝挺進金牌戰　粉絲熬夜加油、媽感動哽咽

外國選手跪求台灣珍奶徽章　擊劍王子陳弈通出手助圓夢
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366