快訊／創中華隊奧運高球女將史上最佳第8名　徐薇淩稱生涯代表作

▲第2度站上奧運舞台，徐薇凌寫下台灣女將最佳並列第8名成績。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

中華隊高球女將徐薇凌，在本屆巴黎奧運以總桿數283桿，拿下本屆高球女子賽並列第8名，寫下中華隊高球史上最佳女將成績。賽後徐薇凌雖然流下不甘心的淚水，但仍強調，「除了連續4天推桿狀況不好之外，這已經是我生涯代表作了，我真的很喜歡打奧運比賽，2028洛杉磯奧運我還要再拚一次，為高球生涯做完美的結束。」

前3天打完僅排在並列第17名，徐薇凌10日在奧運高球第4輪賽事狂拉尾盤，一度只差兩桿就能站上並列第2名，最終以總桿數283桿，拿下本屆高球女子賽並列第8名，也創下中華隊女將在奧運的史上最佳成績。

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徐薇凌賽後強調，「雖然奪牌難度比較大，但我覺得這4天下來，自己已經打得很好，過去這1到2年我一直懷疑自己，是不是因為年紀稍長，導致成績不像過去亮眼，但這次奧運4天下來，除了推桿的狀況不佳，我認為其他部分已經是我生涯代表作了。」

「前3輪打完，我知道今天自己要打得非常好，才可能追上領先群，因此我告訴自己要打出比上屆東京奧運更好的成績，至少要闖進前8名。」

明天就將飛往蘇格蘭備戰下個賽事，徐薇凌強調，「自己的下一步還是會回到LPGA賽事，但我真的很喜歡奧運，很想要2028洛杉磯奧運再拚一次，讓自己的高球生涯有個完美結束。」

▲徐薇凌喊話還要拚2028洛杉磯奧運。（圖／中華奧會提供）