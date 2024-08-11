世界的貓王奧運摘銅下一步　唐嘉鴻鎖定再拚2028洛杉磯奧運

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻本屆巴黎奧運拿下體操單槓項目銅牌。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

本屆中華隊在巴黎奧運最終奪下2金5銅，史上僅次於上屆東京奧運的隊史次佳成績。本屆在體操項目，「亞洲貓王」唐嘉鴻成功在單槓決賽替中華隊奪下銅牌殊榮。但自認未達最佳表現的他，也已經展現高度企圖心，要再戰2028洛杉磯奧運。另外，本屆與奧運資格失之交臂的「鞍馬王子」李智凱，也仍是下屆奧運中華在體操項目的重點要角。

唐嘉鴻在本屆巴黎奧運單槓決賽，戲劇性奪下銅牌殊榮，賽後教練翁士航透露，將開啟「貓跳轉體900度」美技，希望順利完成後，再戰2028奧運舞台。

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▲唐嘉鴻與恩師翁士航返台受到熱烈歡迎。（圖／記者李毓康攝）

翁士航說，「單槓要去適應槓型、空間、環境、身體狀況等等，是運動員就需要去面對跟挑戰，競技運動不是只有在乎你的運動表現，選手心理上應該要如何去調整面對比賽以及所有環境狀況，這才是最重要的。」

另外，本屆與奧運資格擦身而過的台灣鞍馬王子，與唐嘉鴻目前同為28歲，要拚下屆奧運仍是大有可為，先前李智凱雖然並未明確表態，強調自己已經為體操付出22年，還需要好好休息一陣子，才能思考下一步怎麼走。

▲李智凱本次與奧運資格擦身而過，下一步是否續戰2028奧運值得關注。（圖／資料照）