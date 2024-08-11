運動雲

>

世界的貓王奧運摘銅下一步　唐嘉鴻鎖定再拚2028洛杉磯奧運

▲▼「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運體操單槓奪下銅牌 。（圖／中華奧會提供）

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻本屆巴黎奧運拿下體操單槓項目銅牌。（圖／中華奧會提供）

記者杜奕君／巴黎報導

本屆中華隊在巴黎奧運最終奪下2金5銅，史上僅次於上屆東京奧運的隊史次佳成績。本屆在體操項目，「亞洲貓王」唐嘉鴻成功在單槓決賽替中華隊奪下銅牌殊榮。但自認未達最佳表現的他，也已經展現高度企圖心，要再戰2028洛杉磯奧運。另外，本屆與奧運資格失之交臂的「鞍馬王子」李智凱，也仍是下屆奧運中華在體操項目的重點要角。

唐嘉鴻在本屆巴黎奧運單槓決賽，戲劇性奪下銅牌殊榮，賽後教練翁士航透露，將開啟「貓跳轉體900度」美技，希望順利完成後，再戰2028奧運舞台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼巴黎奧運中華隊體操選手唐嘉鴻返台。（圖／記者李毓康攝）

▲唐嘉鴻與恩師翁士航返台受到熱烈歡迎。（圖／記者李毓康攝）

翁士航說，「單槓要去適應槓型、空間、環境、身體狀況等等，是運動員就需要去面對跟挑戰，競技運動不是只有在乎你的運動表現，選手心理上應該要如何去調整面對比賽以及所有環境狀況，這才是最重要的。」

另外，本屆與奧運資格擦身而過的台灣鞍馬王子，與唐嘉鴻目前同為28歲，要拚下屆奧運仍是大有可為，先前李智凱雖然並未明確表態，強調自己已經為體操付出22年，還需要好好休息一陣子，才能思考下一步怎麼走。

▲桌球好手莊智淵、林昀儒，體操好手李智凱。（圖／體育署提供）

▲李智凱本次與奧運資格擦身而過，下一步是否續戰2028奧運值得關注。（圖／資料照）

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

關鍵字： 2024巴黎奧運2024奧運2024奧運體操巴黎奧運唐嘉鴻李智凱亞洲貓王2024奧運台灣之光

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

麟洋配奧運奇蹟奪金　戴資穎、李洋後羽球新世代拚接班

麟洋配奧運奇蹟奪金　戴資穎、李洋後羽球新世代拚接班

拳擊1金2銅成最大獎牌庫　林郁婷有望領銜2028奧運再出擊

拳擊1金2銅成最大獎牌庫　林郁婷有望領銜2028奧運再出擊

林郁婷奧運奪金　生涯「大滿貫」正式升格世界拳后

林郁婷奧運奪金　生涯「大滿貫」正式升格世界拳后

快訊／奪金感謝台灣全民力挺　林郁婷超暖心要大家「回家小心」

快訊／奪金感謝台灣全民力挺　林郁婷超暖心要大家「回家小心」

快訊／「金牌眼淚」為哪樁？　林郁婷：證明台灣人可以做到

快訊／「金牌眼淚」為哪樁？　林郁婷：證明台灣人可以做到

快訊／奪金感謝J.K.羅琳！　曾自強：她讓世界看見我們的林郁婷

快訊／奪金感謝J.K.羅琳！　曾自強：她讓世界看見我們的林郁婷

快訊／感冒又過敏　台灣球后錢珮芸奧運初體驗沒奪牌不甘心

快訊／感冒又過敏　台灣球后錢珮芸奧運初體驗沒奪牌不甘心

快訊／桌球一姐鄭怡靜親自來加油　徐薇凌笑稱「奧運約定實現」

快訊／桌球一姐鄭怡靜親自來加油　徐薇凌笑稱「奧運約定實現」

快訊／創中華隊奧運高球女將史上最佳第8名　徐薇淩稱生涯代表作

快訊／創中華隊奧運高球女將史上最佳第8名　徐薇淩稱生涯代表作

快訊／中華奧運高球女將完賽　徐薇淩並列第8名、錢珮芸並列18名

快訊／中華奧運高球女將完賽　徐薇淩並列第8名、錢珮芸並列18名

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

熱門新聞

林郁婷與戴資穎是「炫腹」好友　小戴曾驚呼：她不愧是靠手吃飯

快訊／「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌　中華隊第2金入袋

國旗歌播一半！林郁婷忍不住掩面哭出來　眾人跟著哭爆：想抱抱她

土耳其拳手和解林郁婷！　曾比「X」如今主動上前擁抱

快訊／吉力吉撈滿貫砲爭議　陳金鋒抗議遭驅逐出場

快訊／奪金感謝J.K.羅琳！　曾自強：她讓世界看見我們的林郁婷

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林郁婷與戴資穎是「炫腹」好友

2「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運金牌

3國旗歌一播林郁婷哭了　台人也哭爆

4土耳其拳手和解林郁婷！　曾比「X」如今主動上前擁抱

5吉力吉撈滿貫砲　陳金鋒抗議出場

最新新聞

1羅嘉翎奧運後養傷　跆拳道斷層成隱憂

2摘奧運拳擊台灣首金　林郁婷發聲謝全國

3滿貫砲後又轟　吉力3響隊史第2人

4世界的貓王　唐嘉鴻鎖定再拚2028奧運

5宇宙組合！柯瑞＋杜蘭特淘汰賽10勝0敗

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

碎唸高承睿「皮蛋豆腐要攪」迷因圖瘋傳　莊智淵解答正確吃法！

形容洪總像麵包超人帥氣又可愛　安芝儇七夕送上創意禮物

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

現身解答女友戒指是「定情物」　王齊麟高EQ護愛：高調的是我

林昀儒、陳思羽返國　大批球迷瘋狂接機！

風田嗆「我有天然的臉你有嗎」　林襄失控：我有200萬的臉你有嗎XD

張肇元跑一壘改判妨礙　洪總嘆：失去棒球味道

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366