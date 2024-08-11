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快訊／奪金感謝J.K.羅琳！　曾自強：她讓世界看見我們的林郁婷

▲▼台灣拳后林郁婷勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

▲「台灣拳后」林郁婷勇奪巴黎奧運拳擊金牌。（圖／路透）

記者杜奕君／巴黎報導

「台灣拳后」林郁婷寫下歷史，在巴黎奧運拳擊女子57公斤級勇奪金牌，也是中華隊史上首面奧運女子拳擊金牌。在奪金後林郁婷淚灑頒獎台，榮耀奪得生涯奧運首金，賽後被問到此次性別爭議問題，教練曾自強挺身代表發言，除了感謝全台民眾力挺，給予林郁婷正向力量，曾自強也說，「要特別感謝 J.K.羅琳這位魔法作者創造流量，讓世界都看見林郁婷！」

林郁婷在金牌戰以5比0強勢奪勝，成就台灣史上首面女子拳擊金牌殊榮，回顧本屆奧運風風雨雨，林郁婷在拿到金牌後，也忍不住流下感動淚水，畫面令全台人民動容。

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林郁婷表示，「每一場的對手，我都帶著尊敬心態來應戰，因為能走到奧運舞台，大家的實力都非同小可。我就是用畢生所學來揮出每一拳，贏得最終勝利。」

談到此次無端捲入性別歧視爭議，林郁婷則讓教練曾自強出面回應，曾自強表示，「謝謝全台民眾給予我們正向力量，這段時間其實林郁婷把個人社群全部關閉，都是透過我讓林郁婷知道部分訊息狀況，我們原本的主張是不提告，既然國際拳擊總會(IBA)已經被國際奧會(IOC)除名，我們就是遠離他就好。」

曾自強也表示，「我要特別感謝『魔法作者』J.K.羅琳，她為我們創造了流量，讓世界上的大家都看見林郁婷了！」

▲▼J.K. 羅琳（J. K. Rowling），JK羅琳。（圖／皇冠出版提供）

▲J.K. 羅琳。（圖／資料照）

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