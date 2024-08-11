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拳擊1金2銅成最大獎牌庫　林郁婷有望領銜2028奧運再出擊

記者杜奕君／巴黎報導

2024巴黎奧運所有賽事圓滿落幕，本屆中華隊最終拿下2金5銅，史上次佳7面獎牌。其中在拳擊項目，「拳擊4金釵」中，林郁婷成功奪下金牌，吳詩儀、陳念琴則是勇奪銅牌，拳擊項目進帳1金2銅成為最大獎牌庫。且林郁婷、吳詩儀、陳念琴以及黃筱雯下屆2028洛杉磯奧運，仍有大好機會代表中華隊出賽，續拚佳績表現。

▲▼ 台灣「拳后」林郁婷在巴黎奧運女子57公斤級冠軍賽成功奪金。（圖／路透）

▲勇奪台灣拳擊史上奧運首金，林郁婷下屆2028奧運仍是奪牌大熱門。（圖／路透）

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台灣「拳擊4金釵」林郁婷、陳念琴、黃筱雯以及吳詩儀，在本屆巴黎奧運為中華隊創造歷史新頁，雖然黃筱雯在8強戰遭遇「踩倒讀秒誤判」飲恨，留下不甘心的淚水，但另外3位選手都闖出佳績，林郁婷順利在57公斤級勇奪中華隊拳擊史上首面奧運金牌，陳念琴和吳詩儀則分別在66公斤級、60公斤級拿下銅牌殊榮。

▲▼「拳擊美少女」吳詩儀收穫一枚銅牌，也是台灣本屆第2面獎牌。（圖／路透）

▲「拳擊美少女」吳詩儀本屆巴黎奧運勇奪銅牌 。（圖／路透）

其中，好交情的陳念琴及吳詩儀，已經初步表態，「無情(吳琴)戰隊要一起前進洛杉磯，再戰2028奧運，現年僅26歲的黃筱雯，此次雖然受到誤判影響無緣奪牌，但教練劉宗泰也強調，她在世界層級仍有強大競爭性，不應該就此退役。」

▲黃筱雯 。（圖／路透）

▲黃筱雯本屆奧運飲恨出局，教練喊話希望她在拳擊舞台續戰 。（圖／路透）

至於從「台灣拳后」正式晉升為「世界拳后」的奧運金牌得主林郁婷，現年28歲的她，在體能、經驗值都處於最成熟階段，4年後的洛杉磯奧運也不過僅32歲，只要她仍有意願持續參賽，肯定仍將是中華隊下屆奧運奪牌的指標性人物。

▲我國女子好手陳念琴巴黎奧察運拳擊4強賽 。（圖／中華奧會提供）

▲陳念琴已經公開表態要和吳詩儀攜手再拚2028洛杉磯奧運 。（圖／中華奧會提供）

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