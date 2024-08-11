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快訊／奪金感謝台灣全民力挺　林郁婷超暖心要大家「回家小心」

▲見證林郁婷奧運奪金，台灣民眾在羅蘭加洛斯球場開心慶祝。（圖／記者杜奕君攝）

▲見證林郁婷奧運奪金，台灣民眾在羅蘭加洛斯球場開心慶祝。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／巴黎報導

在巴黎奧運拳擊女子57公斤級勇奪金牌，「台灣拳后」林郁婷成功寫下歷史，也一掃過去這段時間遭受的莫須有不實指控。今日巴黎奧運金牌戰現場，有許多台灣球迷自發性自製標語為林郁婷加油打氣，台灣許多人民也在半夜跨海為林郁婷應援，林郁婷感動謝謝大家支持，讓她順利舉起這面金牌，也特別暖心喊話，提醒大家夜深了回家小心！

林郁婷在本屆巴黎奧運遭受莫須有性別議題指控，甚至就連對手也在場上做出許多無禮行徑，但「台灣拳后」展現高氣度與堅強實力，最終仍摘下金牌殊榮，也讓世界看見中華隊在拳擊賽場的堅強實力。

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替中華隊勇奪本屆奧運第2金，林郁婷賽後也不忘感謝所有台灣民眾支持，「非常謝謝這麼多人，從世界各地趕來巴黎現場為我加油打氣，是他們的支持與力挺，讓我舉起了這面金牌，我知道台灣也有很多人聚在一起，半夜看比賽為我加油，請大家一定要注意回家小心。」

這場拳擊金牌戰，比賽場館法網「紅土聖地」羅蘭加洛斯球場湧入滿場觀眾，其中有許多台灣民眾自製標語看板，除了拳后漫畫版海報，更有象徵台灣代表飲品的珍珠奶茶看板，全場不斷大聲為林郁婷加油應援，賽後這群民眾更是聚集不願離開比賽場館，想要與林郁婷一同分享奪金喜悅。

▲▼台灣拳后林郁婷勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

▲林郁婷為中華隊在本屆巴黎奧運拿下第2面金牌殊榮。（圖／路透）

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