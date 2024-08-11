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麟洋配奧運奇蹟奪金　戴資穎、李洋後羽球新世代拚接班

▲▼小戴戴資穎在女子單打羽球小組賽中，止步16強。（圖／路透）

▲戴資穎奧運最後一舞，後續誰能接班小戴受到球迷關注。（圖／路透）

記者杜奕君／巴黎報導

2024巴黎奧運所有賽事結束，台灣時間12日凌晨3點將舉行本屆閉幕儀式。回顧本屆中華健兒奪下2金5銅榮耀時刻，其中王齊麟、李洋在羽球男雙上演大驚奇，以完美7連勝，跨屆12連勝的不可思議表現，成為史上首對奧運男雙金牌衛冕2連霸組合，不過在李洋以及「羽球天后」戴資穎都將告別奧運舞台下，下個羽球世代誰能接班，也值得球迷關注。

本屆巴黎奧運，麟洋配在不被看好情況下，一路過關斬將以7連勝之姿拿下金牌，也完成奧運羽球男雙項目史無前例的金牌2連霸。

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▲優霸盃8強許玟琪。（圖／VGC）

▲許玟琪有機會成為台灣在國際賽舞台新一姐。（圖／VGC）

不過李洋確定已經是最後一屆奧運參賽，為大賽而生的麟洋配確定拆夥情況下，王齊麟將改搭邱相榤，兩人預計將在8月20日登場的日本公開賽和8月底的韓國大師賽正式合拍上陣。雙帥組合是否能夠打出耳目一新成績，勢必是外界關注焦點。

至於男、女單部分，男子選手以現年24歲的「左手重砲」林俊易，最受外界期待，不過「小天」周天成目前仍持續奮戰，本屆奧運也仍有8強實力，仍是中華隊在國際賽不可撼動的一哥級人物。

而本屆奧運「最後一舞」令人落淚不捨的羽球天后戴資穎，她的世界級地位，在現階段要找到完全順利接班者實屬不易，不過包括26歲的許玟琪以及27歲的宋碩芸未來有望成為戴資穎之後，中華隊征戰亞、奧運舞台的女子單打主力要角。

▲▼左手重砲林俊易。（圖／VCG）

▲「左手重砲」林俊易是台灣羽球男單好手的下個主力戰將。（圖／VGC）

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