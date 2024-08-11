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羅嘉翎淚灑巴黎奧運先養傷　台灣跆拳道接班斷層成隱憂

記者杜奕君／巴黎報導

身為本屆中華隊在巴黎奧運跆拳道項目唯一參賽者，「國民女友」羅嘉翎帶傷出征情況下，16強首戰就飲恨敗北，賽後因傷無法行走加上崩潰痛哭模樣，令台灣人民心痛不捨。羅嘉翎接下來將徹底養傷，並不再減重向上提升量級，但中華隊過往跆拳道項目在奧運共拿下2金1銀6銅，合計9面獎牌僅次於舉重，但如今跆拳道明顯出現人才斷層，也將是相關單位必須重視之處。

▲羅嘉翎無緣復活賽，本屆巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）

▲跆拳道「國民女友」羅嘉翎，巴黎奧運完賽將先好好養傷。（圖／中華奧會提供）

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羅嘉翎在去年經歷左腳疲勞性骨折的嚴峻傷勢，今年只能採取保守方式養傷，在無法進行正常實戰情況下，整體恢復狀況仍不理想，也讓她在奧運首戰就飲恨吞敗，本屆一輪遊黯然結束。

賽後羅嘉翎坦言傷勢狀況恢復不如預期，加上控制體重也對身體健康出現影響，因此下一步將會可能先暫停所有出賽，等待傷勢徹底康復後再出發，也會將比賽量級上調至62、67公斤級，讓自己的身體在合理、健康範圍下持續出賽。

現年僅22歲情況下，羅嘉翎未來在傷勢痊癒後，要持續代表中華隊在亞、奧運舞台征戰並非難事，但眼前跆拳道項目面臨最大難題在於，缺乏足夠能在國際賽場繳出好表現的新世代選手，除了羅嘉翎之外，僅有上屆杭州亞運銀牌得主林唯均有機會嶄露頭角，不過林唯均目前世界排名僅31位，要挺進五環殿堂，仍待磨練與成長。

過往2004年雅典奧運，當時陳詩欣、朱木炎在跆拳道賽場替中華隊拿下史無前例雙金牌榮耀，該屆黃志雄也在跆拳道拿下銀牌，歷屆奧運跆拳道項目，中華隊好手共拿下2金1銀6銅，無論金牌數或是獎牌總數，都僅次於舉重項目，可說是中華隊在奧運賽場極為重要「獎牌庫」，但如今跆拳道在「電子護具」徹底改變打法與運動生態情況下，台灣選手在國際舞台該如何突破成長，無疑成為當前最大課題所在。

▲羅嘉翎無緣復活賽，本屆巴黎奧運止步16強。（圖／中華奧會提供）

▲羅嘉翎之外，當前中華隊在跆拳道項目缺乏能站上奧運舞台好手。（圖／中華奧會提供）

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