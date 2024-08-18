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NBA對綠衫軍有陰謀論？　3屆最佳第六人：塑造坦圖、布朗雙星相爭

▲坦圖(Jayson Tatum)在美國對南蘇丹之戰先發。（圖／路透）

▲坦圖在本屆巴黎奧運屢屢遭到棄用。（圖／路透）

記者杜奕君／綜合報導

NBA傳統勁旅波士頓塞爾提克在2023-24賽季勇奪隊史第18冠，獨居NBA史上第一，但陣中雙星坦圖(Jayson Tatum)、布朗(Jaylen Brown)卻是話題持續不斷，先是總冠軍決賽MVP布朗無法入選此次巴黎奧運美國男籃，隨後坦圖又在奧運期間關鍵戰役遭到棄用。曾3次拿下NBA年度最佳第六人的威廉斯(Lou Williams)就表示，「聯盟好像在塑造同一隊兩名巨星相爭的局面。」

綠衫軍雙星坦圖、布朗在攜手勇奪隊史第18冠後話題依舊不斷，先是布朗在奪下冠軍賽FMVP聲勢大好情況下，卻無緣進入奧運美國男籃12人名單，即便雷納德(Kawhi Leonard)傷退，最終也非布朗遞補入隊，而是由他的隊友懷特(Derrick White)雀屏中選。

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至於坦圖方面，即便繼東京奧運後，再度入選美國男籃陣容，但此次坦圖卻在奧運期間明顯遭到棄用，在關鍵4強戰甚至整場坐足板凳，就連他的母親都在社群替兒子抱屈，直言這樣的對待並不公平。

▲快艇威廉斯、勇士杜蘭特 。（圖／CFP）

▲曾3度拿下NBA年度最佳第六人的威廉斯，認為聯盟對於綠衫軍雙星刻意塑造相爭局面。（圖／CFP）

曾3度拿下NBA年度最佳第六人獎項的退役球星威廉斯，近日就在自己的節目「The Underground Lounge」談論到坦圖與布朗，甚至認為聯盟針對塞爾提克與陣中雙星有某種陰謀。

威廉斯表示，「布朗沒有入選美國男籃，在我看來就像是NBA聯盟在塑造同一支隊伍中，兩名巨星相爭的局面，我從來沒有見過聯盟這樣對待巨星，更別說坦圖還在奧運期間，出賽時間受到這樣的限制。」

布朗與坦圖現年分別為27歲及26歲，塞爾提克連續兩年以首輪第3順位探花籤選進兩人後耐心培養，終於在上賽季開花結果，成就隊史第18冠。

▲▼塞爾提克雙探花布朗、坦圖攜手奪冠。（圖／VCG）

▲布朗風光奪得上賽季總冠軍賽MVP，卻無緣入選奧運美國男籃。（圖／VCG）

關鍵字： NBA坦圖布朗塞爾提克綠衫軍巴黎奧運美國男籃

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