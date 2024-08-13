快訊／吳琴戰隊奧運光榮回歸！　陳念琴最想念心愛兔子

▲陳念琴(左1)、吳詩儀(右1)本屆奧運都在拳擊項目摘下銅牌。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／桃園報導

「無情(吳琴)戰隊」陳念琴、吳詩儀在本屆巴黎奧運拳擊項目，互相砥礪皆抱回銅牌殊榮，加上「台灣拳后」林郁婷拿下中華隊拳擊史上奧運首金，本屆拳擊項目合計1金2銅成為本屆最大「獎牌庫」。陳念琴回台後，喊話最想念家人與自己養的心愛兔子，也希望持續朝下屆亞、奧運目標邁進。至於吳詩儀則笑稱要回家裡麵店吃麵，暫時脫離一下拳擊與訓練。

13日中華奧運代表隊，包括林郁婷、陳念琴、吳詩儀、黃筱雯等「拳擊4金釵」，加上桌球鄭怡靜、田徑楊俊瀚、彭名揚等中華健兒，都搭乘同班機抵台，今日班機飛抵我國領空時，除了有F-16戰機伴飛並施放熱焰彈，總統賴清德也特別錄製影片，感謝中華健兒此次的精彩表現。

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本次在拳擊女子66公斤級勇奪銅牌的陳念琴表示，「謝謝大家這次奧運支持不管任何項目的台灣選手，這次奧運備戰壓力很大，整個過程都很辛苦，在拿下銅牌榮耀後，我會先讓教練放個假，並且重新開始計劃下一步，持續朝著下屆亞運、奧運前進，現在最想念的就是我的家人與自己養的兔子。」

去年杭州亞運拿下銅牌，本次又在巴黎奧運60公斤級奪下銅牌殊榮的吳詩儀則表示，「感謝所有來支持我們的民眾，我會繼續加油努力，也希望大家持續支持拳擊，接下來我一定會持續努力，不過也會稍作休息再重新開始。」

因為此次奧運繳出亮眼表現，讓自家經營的雞湯麵店爆紅，吳詩儀也笑說，「我接下來會先好好脫離一下訓練，當然也要回家吃麵。」

▲巴黎奧運拳擊項目中華隊摘下1金2銅。（圖／記者杜奕君攝）