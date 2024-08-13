運動雲

>

快訊／戴資穎奧運後下一步曝光　確定參戰日本公開賽

▲▼小戴戴資穎在女子單打羽球小組賽中，止步16強。（圖／路透）

▲戴資穎巴黎奧運後下一步曝光，將參戰日本羽球公開賽。（圖／路透）

記者杜奕君／台北報導

巴黎奧運因傷飲恨輸球，讓全台人民為羽球天后戴資穎的遺憾淚水感到不捨，但小戴回台後馬不停蹄，確定將出賽20日在日本橫濱舉辦的BWF超級750系列日本羽球公開賽。另外「戴資穎堅持到底悠遊卡」，也確定將於8月14日預購開跑。

包括左膝、右腳都有明顯傷勢，戴資穎在本屆巴黎奧運飲恨敗給好戰友泰國依瑟儂，賽後戴資穎激動落淚，更是讓全台民眾難過不捨，希望小戴能夠重新振作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而確定結束奧運「最後一舞」後，戴資穎的下一步也正式揭曉，她確定將參戰日本公開賽，後續包括南韓公開賽、台北公開賽是否出賽，還要視身體恢復狀況而定。

另外，為紀念選手生涯的重要時刻，悠遊卡與戴資穎取得授權，將發行『戴資穎堅持到底悠遊卡』套組，讓大家珍藏這榮耀時刻。

本次共發行兩款設計，分別收藏2張選手在場上比賽應戰畫面，卡片印製選手簽名，套組包裝上紀錄世界球后各項重要里程碑。

悠遊卡長期與戴資穎合作，從東京奧運的「相信自己」套卡，本次巴黎奧運再度推出戴資穎「堅持到底」悠遊卡套卡，8月14日上午11時起在統一、全家、博客來開放預購、每套420元，預購至8月18日23時59分止，限時不限量。

▲▼小戴戴資穎在女子單打羽球小組賽中，止步16強。（圖／路透）

▲戴資穎本屆奧運因傷止步16強。（圖／路透）

關鍵字： 2024巴黎奧運2024奧運2024奧運羽球巴黎奧運戴資穎2024奧運台灣之光

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／放話拚奧運金牌！　陳念琴霸氣高喊夢想還沒到手

快訊／放話拚奧運金牌！　陳念琴霸氣高喊夢想還沒到手

文化大學4月就談定林郁婷任教　8月1日台灣拳后變身「林教授」

文化大學4月就談定林郁婷任教　8月1日台灣拳后變身「林教授」

快訊／吳琴戰隊奧運光榮回歸！　陳念琴最想念心愛兔子

快訊／吳琴戰隊奧運光榮回歸！　陳念琴最想念心愛兔子

快訊／湯姆克魯斯從天而降巴黎奧運閉幕式！　神勇將會旗送至洛杉磯

快訊／湯姆克魯斯從天而降巴黎奧運閉幕式！　神勇將會旗送至洛杉磯

羅嘉翎淚灑巴黎奧運先養傷　台灣跆拳道接班斷層成隱憂

羅嘉翎淚灑巴黎奧運先養傷　台灣跆拳道接班斷層成隱憂

世界的貓王奧運摘銅下一步　唐嘉鴻鎖定再拚2028洛杉磯奧運

世界的貓王奧運摘銅下一步　唐嘉鴻鎖定再拚2028洛杉磯奧運

麟洋配奧運奇蹟奪金　戴資穎、李洋後羽球新世代拚接班

麟洋配奧運奇蹟奪金　戴資穎、李洋後羽球新世代拚接班

拳擊1金2銅成最大獎牌庫　林郁婷有望領銜2028奧運再出擊

拳擊1金2銅成最大獎牌庫　林郁婷有望領銜2028奧運再出擊

林郁婷奧運奪金　生涯「大滿貫」正式升格世界拳后

林郁婷奧運奪金　生涯「大滿貫」正式升格世界拳后

快訊／奪金感謝台灣全民力挺　林郁婷超暖心要大家「回家小心」

快訊／奪金感謝台灣全民力挺　林郁婷超暖心要大家「回家小心」

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

熱門新聞

台灣女兒回家！林郁婷新身份揭曉　「做自己的光」照亮黑暗

陳金鋒抗議改判全壘打被趕出場　聯盟承認誤判道歉懲處

快訊／戴資穎奧運後下一步曝光　確定參戰日本公開賽

林郁婷眼睛不舒服！取消回母校受訪　母：應是時差跟長途飛行影響

快訊／原定上午在母校受訪！　林郁婷「身體不舒服」取消了

奧運落幕！中華隊7獎牌「世界排名35」　美中激戰前10名一次看

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台灣女兒回家了！林郁婷新身份揭曉

2陳金鋒被趕出場　聯盟認誤判道歉

3戴資穎奧運後下一步　參戰日本公開賽

4林郁婷眼睛不舒服　母：應是時差跟長途飛行影響

5即／原定上午在母校受訪！　林郁婷「身體不舒服」取消了

最新新聞

1南韓金牌球后安洗瑩：拒參日本公開賽

2連5場挨轟！　今永挑戰10勝失敗

3剛奪羽球女單銀牌！27歲何冰嬌退役

4佩古拉連續兩年奪加拿大大師賽冠軍

5塞爾、史奈爾合計飆23K　兩人都無緣勝投

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

「瞭解規則才知道是全壘打」　葉總理解陳金鋒激動抗議

打擊教練告知規則才放心　吉力吉撈談爭議滿貫彈

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366