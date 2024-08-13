快訊／戴資穎奧運後下一步曝光　確定參戰日本公開賽

▲戴資穎巴黎奧運後下一步曝光，將參戰日本羽球公開賽。（圖／路透）

記者杜奕君／台北報導

巴黎奧運因傷飲恨輸球，讓全台人民為羽球天后戴資穎的遺憾淚水感到不捨，但小戴回台後馬不停蹄，確定將出賽20日在日本橫濱舉辦的BWF超級750系列日本羽球公開賽。另外「戴資穎堅持到底悠遊卡」，也確定將於8月14日預購開跑。

包括左膝、右腳都有明顯傷勢，戴資穎在本屆巴黎奧運飲恨敗給好戰友泰國依瑟儂，賽後戴資穎激動落淚，更是讓全台民眾難過不捨，希望小戴能夠重新振作。

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而確定結束奧運「最後一舞」後，戴資穎的下一步也正式揭曉，她確定將參戰日本公開賽，後續包括南韓公開賽、台北公開賽是否出賽，還要視身體恢復狀況而定。

另外，為紀念選手生涯的重要時刻，悠遊卡與戴資穎取得授權，將發行『戴資穎堅持到底悠遊卡』套組，讓大家珍藏這榮耀時刻。

本次共發行兩款設計，分別收藏2張選手在場上比賽應戰畫面，卡片印製選手簽名，套組包裝上紀錄世界球后各項重要里程碑。

悠遊卡長期與戴資穎合作，從東京奧運的「相信自己」套卡，本次巴黎奧運再度推出戴資穎「堅持到底」悠遊卡套卡，8月14日上午11時起在統一、全家、博客來開放預購、每套420元，預購至8月18日23時59分止，限時不限量。

▲戴資穎本屆奧運因傷止步16強。（圖／路透）