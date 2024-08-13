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文化大學4月就談定林郁婷任教　8月1日台灣拳后變身「林教授」

▲巴黎奧運中華隊選手返台，拳擊選手林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

▲巴黎奧運拳擊金牌林郁婷，8月1日正式成為文化大學林助理教授。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／桃園報導

林郁婷在本屆巴黎奧運勇奪中華隊拳擊隊史首面奧運金牌，成功擦亮「台灣拳后」招牌，文化大學校長王子奇透露，今年在4月份時，就和林郁婷以及曾自強教練談到林郁婷是否能夠來到學校擔任教職，她8月也要來攻讀我們的運動教練研究所，林郁婷8月1日正式獲聘擔任文化大學體育系專任助理教授，她也喊話希望將自己所學傳承給學弟妹。

中華拳擊代表隊13日返抵國門，包括林郁婷、陳念琴、吳詩儀等奪牌選手，都受到民眾熱烈擁戴迎接，其中又以無畏不實性別議題指控，勇奪本屆奧運金牌的林郁婷，所到之處都吸引眾多粉絲圍觀應援，直呼是台灣的驕傲。

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今日文化大學校長王子奇也率領運動教練研究所吳慧君、體育系系主任宋玉麒都親自到場，力挺文大校友林郁婷，也確定她除了將在8月攻讀文大運動教練研究所博士班，也自8月1日起，獲聘擔任文化大學體育系專任助理教授，從「拳后」正式升格為「林教授」。

王子奇表示，「今年4月份時，就和林郁婷以及曾自強教練討論過，也感謝她願意來到文大擔任體育系教職，我們非常希望透過和林郁婷的合作，共同讓國家的拳擊發展更好，也會全力配合，支持林郁婷4年後再為國家拿下奧運金牌。」

文大運動教練研究所所長吳慧君則透露，「從林郁婷念文大大學部時，宋玉麒老師就是她的系主任，然後她後來念碩班的時候，我是林郁婷的所長，也是她的指導教授，希望她念博士班後，我還有機會繼續指導她。」

文化校方強調，「像林郁婷這樣優秀的奧運選手，我們賽前就已經先聘予教職，讓他們能無後顧之憂地專心比賽，像2008年就是北京奧運前，就先聘任跆拳道銅牌國手宋玉麒。」

▲巴黎奧運中華隊選手返台，拳擊金牌林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）

▲奧運拳擊金牌國手林郁婷今日回國，受到民眾及媒體簇擁。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 2024巴黎奧運2024奧運2024奧運拳擊林郁婷2024奧運台灣之光

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