快訊／放話拚奧運金牌！　陳念琴霸氣高喊夢想還沒到手

▲巴黎奧運中華隊選手返台，拳擊國手陳念琴喊話還要拚金牌。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／桃園報導

本屆巴黎奧運中華拳擊代表隊表現出色，合計拿下1金2銅，其中「無情(吳琴)戰隊」陳念琴、吳詩儀分別摘下所屬量級銅牌殊榮，雙姝寫下榮耀時刻。陳念琴在13日返抵台灣後就表示，「我還是想把獎牌換成金牌，這是運動員追求的終極夢想，夢想不到手，我不會輕易放棄！」

陳念琴、吳詩儀此次同屬柯文明教練旗下女將，兩人分別於奧運拳擊女子66公斤級、60公斤級勇奪銅牌，為中華拳擊代表隊寫下本屆佳績。

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陳念琴今日返抵台灣時表示，「我知道自己實力在哪，也盡了最大努力，最後我親吻奧運擂台也是尊重這一切的表現，當然我還是想把獎牌換成金牌，這是運動員追求的終極夢想，夢想不到手，我不會輕易放棄！」

陳念琴也說，「柯文明教練此次在訓練上，和選手一起改變心態，傾聽選手的心聲，讓選手有自己的想法，我經歷過很多事情，既然已經站在最高舞台，要展現運動家精神，將正能量展現出去，也希望我的努力能成為大家的動力。」

柯文明則開心表示，「陳念琴與吳詩儀兩個人都拿到銅牌，她們兩個在法國幫我過父親節，這是給我最大的禮物。」

「拳擊美少女」吳詩儀受訪時則說，「謝謝大家的支持，我非常享受這次的比賽，感謝團隊大家一起往上的衝勁帶領我。拿到這面銅牌，心裡感謝很多人，我這面獎牌是大家共同努力出來的。」

▲巴黎奧運中華隊選手返台，拳擊國手吳詩儀左起、教練柯文明、陳念琴、林郁婷。（圖／記者林敬旻攝）