再提J.K羅琳　台灣拳后林郁婷高EQ喊話：感謝那位朋友

▲林郁婷與教練曾自強今日一同出席故鄉遊行。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

「台灣拳后」林郁婷18日回到家鄉鶯歌，參與奧運奪金的英雄遊行，也受到故鄉民眾熱烈歡迎，遊行沿途都是民眾熱情加油打氣，力挺這位台灣的女兒。談到此次巴黎奧運期間，受到的種種不實指控與待遇，林郁婷提到當時做出不當評論的《哈利波特》作者J.K羅琳時，展現高EQ強調，「感謝那位朋友，讓大家都認識了我！」

返台後行程滿檔，林郁婷今日一早就回到故鄉鶯歌，自上午10點從區公所出發，一路搭車展開掃街遊行，最後終點則為林郁婷的母校鶯歌國小。

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此次林郁婷在奧運期間飽受外界不實指控，包括J.K羅琳、川普在內等多位世界知名人士的負面發言，都讓這位台灣的女兒身心飽受考驗，但林郁婷與背後團隊不畏紛擾，最終仍勇奪金牌榮耀，也寫下中華隊在奧運拳擊史上最佳成績，林郁婷也完成生涯金牌「大滿貫」殊榮。

今日林郁婷光榮返鄉，現場許多民眾都給予她最熱情的打氣鼓勵，林郁婷在抵達母校後喊話表示，「這是所有鶯歌人的榮耀，能在這裡和家鄉民眾見面，我真的非常高興。」

另外，林郁婷也提到，「因為拳擊，讓大家凝聚在一起，這讓我非常驕傲，也感謝那位朋友(指J.K羅琳)，讓大家都認識到我！」

林郁婷結束上午遊行後，今天下午還將與台灣羽球「黃金男雙」之一的李洋來場「雙金牌合體」，一同出席健身服飾品牌見面會，地點則在台北信義區百貨商圈。

▲林郁婷今日返回故鄉鶯歌國小，與支持民眾相見歡。（圖／記者杜奕君攝）