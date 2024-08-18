運動雲

>

再提J.K羅琳　台灣拳后林郁婷高EQ喊話：感謝那位朋友

▲林郁婷恩師，教練曾自強今日也陪同出席故鄉遊行。（圖／記者杜奕君攝）

▲林郁婷與教練曾自強今日一同出席故鄉遊行。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

「台灣拳后」林郁婷18日回到家鄉鶯歌，參與奧運奪金的英雄遊行，也受到故鄉民眾熱烈歡迎，遊行沿途都是民眾熱情加油打氣，力挺這位台灣的女兒。談到此次巴黎奧運期間，受到的種種不實指控與待遇，林郁婷提到當時做出不當評論的《哈利波特》作者J.K羅琳時，展現高EQ強調，「感謝那位朋友，讓大家都認識了我！」

返台後行程滿檔，林郁婷今日一早就回到故鄉鶯歌，自上午10點從區公所出發，一路搭車展開掃街遊行，最後終點則為林郁婷的母校鶯歌國小。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次林郁婷在奧運期間飽受外界不實指控，包括J.K羅琳、川普在內等多位世界知名人士的負面發言，都讓這位台灣的女兒身心飽受考驗，但林郁婷與背後團隊不畏紛擾，最終仍勇奪金牌榮耀，也寫下中華隊在奧運拳擊史上最佳成績，林郁婷也完成生涯金牌「大滿貫」殊榮。

今日林郁婷光榮返鄉，現場許多民眾都給予她最熱情的打氣鼓勵，林郁婷在抵達母校後喊話表示，「這是所有鶯歌人的榮耀，能在這裡和家鄉民眾見面，我真的非常高興。」

另外，林郁婷也提到，「因為拳擊，讓大家凝聚在一起，這讓我非常驕傲，也感謝那位朋友(指J.K羅琳)，讓大家都認識到我！」

林郁婷結束上午遊行後，今天下午還將與台灣羽球「黃金男雙」之一的李洋來場「雙金牌合體」，一同出席健身服飾品牌見面會，地點則在台北信義區百貨商圈。

▲「台灣拳后」林郁婷。（圖／記者杜奕君攝）

▲林郁婷今日返回故鄉鶯歌國小，與支持民眾相見歡。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 2024巴黎奧運2024奧運2024奧運拳擊林郁婷2024奧運台灣之光

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

短短幾步路走了15年光陰　台灣拳后林郁婷返鄉感性喊話

短短幾步路走了15年光陰　台灣拳后林郁婷返鄉感性喊話

NBA對綠衫軍有陰謀論？　3屆最佳第六人：塑造坦圖、布朗雙星相爭

NBA對綠衫軍有陰謀論？　3屆最佳第六人：塑造坦圖、布朗雙星相爭

當NBA球星1對1中國街球王　喬治「百分大戰」100比48狂勝

當NBA球星1對1中國街球王　喬治「百分大戰」100比48狂勝

高錦瑋旅外一樣「鬼」！　NBL第2戰轟21分、5記三分球領勝

高錦瑋旅外一樣「鬼」！　NBL第2戰轟21分、5記三分球領勝

快訊／戴資穎奧運後下一步曝光　確定參戰日本公開賽

快訊／戴資穎奧運後下一步曝光　確定參戰日本公開賽

快訊／放話拚奧運金牌！　陳念琴霸氣高喊夢想還沒到手

快訊／放話拚奧運金牌！　陳念琴霸氣高喊夢想還沒到手

文化大學4月就談定林郁婷任教　8月1日台灣拳后變身「林教授」

文化大學4月就談定林郁婷任教　8月1日台灣拳后變身「林教授」

快訊／吳琴戰隊奧運光榮回歸！　陳念琴最想念心愛兔子

快訊／吳琴戰隊奧運光榮回歸！　陳念琴最想念心愛兔子

快訊／湯姆克魯斯從天而降巴黎奧運閉幕式！　神勇將會旗送至洛杉磯

快訊／湯姆克魯斯從天而降巴黎奧運閉幕式！　神勇將會旗送至洛杉磯

羅嘉翎淚灑巴黎奧運先養傷　台灣跆拳道接班斷層成隱憂

羅嘉翎淚灑巴黎奧運先養傷　台灣跆拳道接班斷層成隱憂

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

熱門新聞

當NBA球星1對1中國街球王　喬治「百分大戰」100比48狂勝

快訊／樂天宣布註銷霸威斯　球團感謝今年貢獻

大谷翔平完成30隊開轟紀錄無用　道奇2比5不敵紅雀

吳壬睿3安3打點　U15中華隊6比1擊退委內瑞拉2連勝

短短幾步路走了15年光陰　台灣拳后林郁婷返鄉感性喊話

李宗賢三呎線跑壘爭議　葉總問號表情包上線：搞得我好煩啊！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1對決中國街球王　NBA喬治100比48狂勝

2樂天宣布註銷霸威斯　球團謝貢獻

3大谷30隊開轟紀錄　道奇不敵紅雀

4吳壬睿3安3打點　U15中華隊2連勝

5台灣拳后返鄉遊行　林郁婷感性喊話

最新新聞

1樂天割捨霸威斯　洋投還有鎖定人

2張育成生日許願球隊一直贏！

3威斯佛等工作簽證　林立需要時間

4鞏冠要張育成做最棒的自己！

5李宗賢跑壘判決　葉總沒有生氣

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

父母飛越千里來台見證勝投　艾璞樂MVP登台「女兒」太萌搶焦點

「柚子一家」總統府喝珍奶 奧運英雄賽場外的俏皮面

請教林智平學長　馮健庭「享受」本季3度MVP

魔神樂狀況沒那麼好　樂天教頭按讚馮健庭創造機會

J.K.羅琳嗆林郁婷支持者　人權組織：選手不該被虐待

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

王齊麟「李洋屁股VS女友屁股」秒選他　肉麻喊：他是心肝寶貝

消防員急流救援訓練！　跳進大漩渦如「巨大洗衣機」

俄庫斯克「關鍵大橋」遭炸　俄軍恐面臨補給危機
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366