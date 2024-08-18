快訊／又遭川普無理批評　林郁婷：包容不同聲音

▲林郁婷對於今日川普不理性言論，公開作出回應。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

「台灣拳后」林郁婷18日出席機能運動服飾VERVE活動，與李洋上演奧運「雙金大合體」，更與現場粉絲互動相見歡。針對今日美國總統參選人川普再度於競選活動上公開無理批判，林郁婷強調，「他說了什麼，我認為沒有必要去過多解讀，我們身處在友善的社會，需要包容各種不同的聲音。」

本屆巴黎奧運，林郁婷從參賽後就飽受各種莫須有性別議題指控，即便國際奧會與中華代表團都堅決捍衛林郁婷，但仍有包括川普、J.K.羅琳等知名人士，不斷針對此議題炒作評論，所幸林郁婷在承受強大壓力下，依舊奮力出擊並捍衛金牌榮耀。

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▲林郁婷不畏莫須有指控，本屆巴黎奧運勇奪金牌殊榮。（圖／記者李毓康攝）

但此次再度成為美國共和黨總統候選人的川普，今日在賓州造勢活動上，再度拿出此議題重批，並強調要將男性趕出女性運動，此爭議言論一出又再度引發討論熱議。

對此，林郁婷今日出席活動時，再度展現高情商回應表示，「他說了什麼，我不做過多解讀，我們身在一個友善的社會，對於不同的聲音應該要包容。」

此次奧運奪金後，林郁婷聲勢爆紅，今日上午在回到故鄉鶯歌的掃街遊行，更是吸引眾多民眾爭相加油打氣，人氣度可說是扶搖直上。

林郁婷笑說，「真的有嚇到，可以說受到空前的關注，但這也代表著自己肩膀上的責任更重了，除了必須以身作則，更要好好照顧自己。」

至於巴黎奧運後都還沒能好好休息，林郁婷則強調，「目前行程確實比較繁忙，但我也希望把關注度延續，號召更多企業投入，接下來就會逐步回歸訓練，還是希望為拳擊運動盡自己一份力量，後續要休息都有機會。」

▲林郁婷與教練曾自強。（圖／記者李毓康攝）