林郁婷、李洋「雙金合體」高人氣　見面會粉絲爆滿湧現

▲林郁婷與李洋在巴黎奧運結束後，首度「雙金合體」。（圖／記者李毓康攝）

記者杜奕君／台北報導

「台灣拳后」林郁婷與羽球「黃金男雙」成員之一的李洋，18日應運動服飾品牌之邀，共同出席亮相，在台北信義區百貨現場，也吸引大量民眾、媒體到場。兩人除了帶著巴黎奧運金牌到場，也特別上演趣味羽球「跨界金牌戰」，雙金好手高人氣吸引眾多粉絲參與活動，兩人也展現超親民態度，與粉絲合影、簽名來者不拒，滿足所有粉絲與中華英雄互動願望。

林郁婷上午才結束在家鄉鶯歌的遊行慶祝活動，下午馬不停蹄就來到活動現場，今日也特別帶著拳擊路上最重要的曾自強教練一同出席活動。

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林郁婷表示，「首先感謝教練曾自強，他從小就鍛鍊我的心智，堅忍不拔的毅力，才能讓我堅持到現在。不僅是我在奧運場上面對來自世界各地好手，教練也幫助我面對來自世界各地的聲音，讓我能更專注在場上。也感謝黃筱雯與她的團隊，留下來支援幫助我，讓我可以更好的模擬對手，提前適應比賽各種狀況，讓我可以毫無懸念的拿下比賽。」

曾自強則透露，「我也很謝謝林郁婷，無論訓練很辛苦或是失利，都很相信教練編織的夢想，築夢踏實，我們一定能站上世界舞台。當全世界都在攻擊她，我必須站在前面替她擋住攻擊，台灣人民的熱情真的也讓我很感動，也謝謝林郁婷完成了我以前所許下的夢想。」

林郁婷則說，「希望藉由我小小的影響力，讓拳擊蓬勃發展，大家可以持續關注體育，風潮有一天會過，但大家不要忘記我，希望將這份熱情延續下去，持續關注運動選手、培育基層讓競技體育銜接越來越好。」

而先前出國度假，自稱終於能睡個好覺的奧運羽球金牌2連霸雙打組合成員李洋則表示，「很謝謝大家，你們的支持與鼓勵，都是我們在場上堅持下去的最大動力，有你們真好！」

兩人在今日活動上，也上演趣味性的羽球「跨界金牌戰」，林郁婷幽默表示，「比完賽還沒人叫我出拳，我把奧運後的第一拳獻給大家與李洋！」

比賽由特大號羽毛球，林郁婷以拳擊手套，李洋則拿羽球拍對打，最終比賽由林郁婷拿下勝利。兩人也特別與現場粉絲擊掌互動，隨後也一一和參與活動粉絲合影，親和力百分百。

▲林郁婷與李洋出席機能服飾品牌VERVE活動，中為拳擊國家隊教練曾自強。（圖／記者李毓康攝）