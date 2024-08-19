運動雲

>

11位中華奧運國手獲獎　公益信託王楊嬌信望愛基金頒破千萬獎金

▲不只2金5銅 巴黎奧運共計17位選手打破台灣歷史紀錄。（圖／公益信託王楊嬌信望愛基金會提供）

▲巴黎奧運共計17位選手打破台灣歷史紀錄，王楊嬌體育賽事創紀錄獎頒發破千萬獎金。（圖／公益信託王楊嬌信望愛基金會提供）

記者杜奕君／綜合報導

本屆巴黎奧運圓滿落幕，中華隊替台灣摘下2金5銅，創下史上次高的獎牌紀錄，但除了拿到獎牌的榮耀選手外，此次更有多位體壇新星寫下紀錄。為此，「公益信託王楊嬌信望愛基金」與「財團法人大眾教育基金會」今年特別創立「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」為選手喝采，獎項創立後的首場賽事，即有高達17位選手創下台灣紀錄，其中更有11位選手可獲獎金，首次即頒發破千萬！

本屆巴黎奧運，包含男子拳擊71公斤級選手甘家葳、男子定向標靶選手李孟遠、男子輕艇激流選手吳少璿、男子輕艇競速選手賴冠傑、男子霹靂舞選手孫振在內，共計有5個項目打破台灣紀錄，首次取得奧運資格，其中李孟遠更一舉奪得台灣首面銅牌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而甘家葳、吳少璿、孫振及賴冠傑等四位選手，代表台灣成功挺進奧運，首次登場便有傑出表現，都能獲頒100萬獎金，除祝賀選手的個人突破外，也感謝他們為台灣敲開新的國際競技舞台大門，讓更多人看見台灣！

此外，本次雖未奪牌但刷新中華隊於奧運史上最佳成績的共有七位選手，包括了游泳選手王冠閎、擊劍選手陳弈通、射擊選手劉恆妤與楊昆弼、高爾夫選手徐薇凌、輕艇選手張筑涵、以及舉重選手方莞靈，他們皆打破了台灣奧運史上的排名或成績紀錄，也為自己寫下了嶄新的里程碑，每位選手皆能獲得創紀錄獎的100萬獎金，恭賀選手創新紀錄，每一步都來之不易，也讓我們一同為這些選手大聲喝采！

上述項目中，有許多非傳統熱門體育項目，選手在訓練過程時常遇到資源匱乏的問題，期待透過本次奧運亮眼的表現提升台灣民眾對非熱門運動的關注，進而改變整體環境。

有「舉重精靈」之稱的方莞靈，21歲即踏上東京奧運舞台，當時雖獲得第四名佳績，但離頒獎台只差一步的挫折，讓她曾萌生放棄的念頭，本次帶傷上陣雖未奪牌，卻以抓舉86kg、挺舉107kg，總和193kg，刷新了個人及中華隊史上最佳成績；男子體操單槓選手唐嘉鴻在東奧獲得第七名，創下中華隊史最佳，但後續也陷入低潮，終於在其奮戰不懈的精神下，本次替中華隊摘下單槓有史以來第一面獎牌。

「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」發起人簡民惠於東京奧運受到啟發，決心挺身而出成為揮旗手，讓選手們的努力都能被看到，首屆「創紀錄獎」即有17位巴黎奧運選手符合創紀錄資格，簡民惠開心表示，「中華隊的佳績不只是2金5銅，有高達17位選手打破台灣歷史，其中更有11位選手可獲得我們首次頒發的創紀錄獎金，總計超過1,000萬！」

「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」首屆頒獎典禮將於年底盛大舉辦，當天不僅頒發獎項，也將邀請演出嘉賓、準備佳餚饗宴與選手同慶。「創紀錄獎」發起人簡民惠也向全台選手發出邀約，「獎金、人數都無上限，期待年底與選手們相見歡！接下來也會密切關注帕奧，希望能讓我們的獎金再持續突破。」

關鍵字： 王楊嬌信望愛基金巴黎奧運中華隊甘家葳李孟遠孫振方莞靈

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

北市府推身心障礙、銀髮族運動會　盼打造運動友善環境

北市府推身心障礙、銀髮族運動會　盼打造運動友善環境

「女柯瑞」單季232助攻破WNBA紀錄　克拉克：自豪為隊友創造機會

「女柯瑞」單季232助攻破WNBA紀錄　克拉克：自豪為隊友創造機會

再見了小夫！　富邦勇士冠軍3連霸洋將塞瑟夫離隊

再見了小夫！　富邦勇士冠軍3連霸洋將塞瑟夫離隊

大鬍子籃球生涯下一步確定？　哈登：有一天我會到中國打球

大鬍子籃球生涯下一步確定？　哈登：有一天我會到中國打球

詹皓晴名列克里夫蘭女網賽頭號種子　雙打出師不利止步首輪

詹皓晴名列克里夫蘭女網賽頭號種子　雙打出師不利止步首輪

金塊鎖定奧運銅牌連線　盼約基奇國家隊戰友米西奇加盟

金塊鎖定奧運銅牌連線　盼約基奇國家隊戰友米西奇加盟

快訊／又遭川普無理批評　林郁婷：包容不同聲音

快訊／又遭川普無理批評　林郁婷：包容不同聲音

快訊／奧運奪金「國光獎金」怎麼領？　林郁婷、李洋親自曝光了

快訊／奧運奪金「國光獎金」怎麼領？　林郁婷、李洋親自曝光了

林郁婷、李洋「雙金合體」高人氣　見面會粉絲爆滿湧現

林郁婷、李洋「雙金合體」高人氣　見面會粉絲爆滿湧現

快訊／首度表態「麟洋路」感想　李洋：前人付出更重要

快訊／首度表態「麟洋路」感想　李洋：前人付出更重要

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

劉俊緯遭火球直擊肋骨恐影響U23　葉總嘆：我看是沒了

快訊／奧運奪金「國光獎金」怎麼領？　林郁婷、李洋親自曝光了

大谷翔平暴力轟產量快追上洋基兩怪物　1數據齊名小葛瑞菲

124年來首見！馬林魚完美「8-9-4-2」雙殺守備寫歷史

劉俊緯被156火球打中送醫　球團回報好消息：肋骨沒斷

郭嚴文轟3分彈致勝功臣　被隊友狂虧首度回應籃籃緋聞

讀者回應

﻿

熱門新聞

1劉俊緯被火球砸肋骨 葉總憂U23沒了

2國光獎金怎麼領　林郁婷、李洋親曝光

3大谷翔平暴力轟追逐洋基兩怪物紀錄

4馬林魚8-9-4-2雙殺守備124年首見

5劉俊緯被156火球打中　肋骨竟沒斷

最新新聞

1江庭毅吸收戴培峰蹲捕經驗

2台鋼註銷雷公　註冊洋投吉田一將

3戴培峰渴望12強賽、奧運

4張宥謙下周對決未來學長統一獅霸氣宣言

5王楊嬌信望愛基金　破千萬獎金11奧運國手獲獎

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

請教林智平學長　馮健庭「享受」本季3度MVP

魔神樂狀況沒那麼好　樂天教頭按讚馮健庭創造機會

陳晨威猛打「請假」退場　樂天教頭贏球自我反省

父母飛越千里來台見證勝投　艾璞樂MVP登台「女兒」太萌搶焦點

郭嚴文轟3分彈致勝功臣　被隊友狂虧首度回應籃籃緋聞

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬

2歲典典寶寶上學爆哭：我要回家QQ　趙小僑曝一周變化「比劉子銓好XD」

行人過斑馬線遭「輾過腳跟」　痛到秒蹲下...駕駛0減速離開

朝助理開罵結果竟無人　老闆嘆：罵了會離職...
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366