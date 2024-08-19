11位中華奧運國手獲獎　公益信託王楊嬌信望愛基金頒破千萬獎金

▲巴黎奧運共計17位選手打破台灣歷史紀錄，王楊嬌體育賽事創紀錄獎頒發破千萬獎金。（圖／公益信託王楊嬌信望愛基金會提供）

記者杜奕君／綜合報導

本屆巴黎奧運圓滿落幕，中華隊替台灣摘下2金5銅，創下史上次高的獎牌紀錄，但除了拿到獎牌的榮耀選手外，此次更有多位體壇新星寫下紀錄。為此，「公益信託王楊嬌信望愛基金」與「財團法人大眾教育基金會」今年特別創立「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」為選手喝采，獎項創立後的首場賽事，即有高達17位選手創下台灣紀錄，其中更有11位選手可獲獎金，首次即頒發破千萬！

本屆巴黎奧運，包含男子拳擊71公斤級選手甘家葳、男子定向標靶選手李孟遠、男子輕艇激流選手吳少璿、男子輕艇競速選手賴冠傑、男子霹靂舞選手孫振在內，共計有5個項目打破台灣紀錄，首次取得奧運資格，其中李孟遠更一舉奪得台灣首面銅牌。

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而甘家葳、吳少璿、孫振及賴冠傑等四位選手，代表台灣成功挺進奧運，首次登場便有傑出表現，都能獲頒100萬獎金，除祝賀選手的個人突破外，也感謝他們為台灣敲開新的國際競技舞台大門，讓更多人看見台灣！

此外，本次雖未奪牌但刷新中華隊於奧運史上最佳成績的共有七位選手，包括了游泳選手王冠閎、擊劍選手陳弈通、射擊選手劉恆妤與楊昆弼、高爾夫選手徐薇凌、輕艇選手張筑涵、以及舉重選手方莞靈，他們皆打破了台灣奧運史上的排名或成績紀錄，也為自己寫下了嶄新的里程碑，每位選手皆能獲得創紀錄獎的100萬獎金，恭賀選手創新紀錄，每一步都來之不易，也讓我們一同為這些選手大聲喝采！

上述項目中，有許多非傳統熱門體育項目，選手在訓練過程時常遇到資源匱乏的問題，期待透過本次奧運亮眼的表現提升台灣民眾對非熱門運動的關注，進而改變整體環境。

有「舉重精靈」之稱的方莞靈，21歲即踏上東京奧運舞台，當時雖獲得第四名佳績，但離頒獎台只差一步的挫折，讓她曾萌生放棄的念頭，本次帶傷上陣雖未奪牌，卻以抓舉86kg、挺舉107kg，總和193kg，刷新了個人及中華隊史上最佳成績；男子體操單槓選手唐嘉鴻在東奧獲得第七名，創下中華隊史最佳，但後續也陷入低潮，終於在其奮戰不懈的精神下，本次替中華隊摘下單槓有史以來第一面獎牌。

「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」發起人簡民惠於東京奧運受到啟發，決心挺身而出成為揮旗手，讓選手們的努力都能被看到，首屆「創紀錄獎」即有17位巴黎奧運選手符合創紀錄資格，簡民惠開心表示，「中華隊的佳績不只是2金5銅，有高達17位選手打破台灣歷史，其中更有11位選手可獲得我們首次頒發的創紀錄獎金，總計超過1,000萬！」

「王楊嬌體育賽事創紀錄獎」首屆頒獎典禮將於年底盛大舉辦，當天不僅頒發獎項，也將邀請演出嘉賓、準備佳餚饗宴與選手同慶。「創紀錄獎」發起人簡民惠也向全台選手發出邀約，「獎金、人數都無上限，期待年底與選手們相見歡！接下來也會密切關注帕奧，希望能讓我們的獎金再持續突破。」