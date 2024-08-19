北市府推身心障礙、銀髮族運動會　盼打造運動友善環境

▲北市府體育局推出臺北市身心障礙市民休閒運動會及臺北市銀髮族運動會。（圖／台北市政府體育局提供）

記者杜奕君／綜合報導

巴黎奧運點燃全民運動熱潮，為打造友善體育城市，臺北市政府體育局接力推出「臺北市身心障礙市民休閒運動會」及「臺北市銀髮族運動會」，均自5日起至19日開放報名，凡是設籍或工作地在臺北市，歡迎年滿60歲以上、持有身心障礙證明的朋友們報名參賽，一同在運動場上超越限制、挑戰自我；此外，「2025雙北世界壯年運動會」正熱烈開放報名中，迎接所有運動愛好者站上國際舞台，熱血向世界挑一場。

體育局主辦的「113年臺北市身心障礙市民休閒運動會」將於9月28日在臺北體育館登場，今年賽事設有趣味競賽關卡，包含「翱翔天際」、 「突飛猛進」、「青春永駐（十八啦）」、「彈無虛發」及「一脈相傳」等， 各項目融入肌力訓練、心肺能力、手眼協調等多元運動元素，同時考驗身心障礙者團隊合作能力，完成後還可獲得完賽證明及紀念獎品。

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體育局表示，凡設籍或工作地位於臺北市並有身心障礙證明者，不分障別可自由組隊，每隊為6至8人、其中須至少4名身心障礙者，餘可由親友或陪同者共同參與，每隊須於競賽項目中擇3項以上參加。今起開放報名，相關資訊可至活動官網查詢， 或洽本市12行政區區公所報名。

此外，2024臺北市銀髮族運動會將在10月5日於臺北體育館、臺北田徑場舉行，今年賽事共分為趣味競賽、個人徑賽及單項運動競賽3大類別，趣味競賽項目包含「功夫足球」、「一槌進門」、「滾球我最準」、「羽球同心協力」，可讓銀髮長者在快樂運動的同時，促進手腳協調、團隊合作、協調性與平衡控制的能力；個人徑賽則包含200公尺及12分鐘跑走；另還有配合世壯運而首度舉辦「飛盤」及「木球」單項運動競賽。即日起開放60歲以上樂齡族逕洽本市12行政區區公所民政課報名。

臺北市政府體育局王泓翔局長表示，本市致力推廣全民運動、打造友善運動環境，明年登場的2025世界壯年運動會，將是臺灣睽違多年後再度舉行的國際大型綜合體育活動，只要年滿30歲、無年齡上限也毋須資格選拔均可參賽，不僅適合樂齡銀髮族重燃熱血運動魂，另還有包含射箭、田徑、羽球、籃球、 射擊、桌球、網球、水上運動及柔道等帕拉運動項目，歡迎身障運動好手向世界挑一場，期待全民如同在奧運殿堂爭戰的臺灣健兒般一圓此生國手夢，創造屬於自己的榮耀時刻。