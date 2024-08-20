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「龍王」譚傑龍複數年續約中信特攻　期許打出自我身價

▲中信特攻宣布以複數年合約續留「龍王」譚傑龍。（圖／新北中信特攻提供）

▲中信特攻宣布以複數年合約續留「龍王」譚傑龍。（圖／新北中信特攻提供）

記者杜奕君／綜合報導

新北中信特攻籃球隊積極備戰新賽季，先前已宣佈與魏嘉豪、克力斯（Kristijan Krajina）續約，並補強施晉堯、李睿麒及新秀余維豪，外援戰力補進浩勝（Chevez Goodwin）、葛瑞飛（Bryan Griffin）、捷翼（James Eads）、銳尼（Raynere Thornton），今日（20日）再宣佈與「龍王」譚傑龍續約，將與特務們攜手重返榮耀！

現年24歲的譚傑龍，自2021年起即為特務軍團一員，在中信特攻的三年間，譚傑龍共出賽65場，203公分的身高優勢時常能給予對手不少壓迫，中信特攻李逸驊總教練非常期待傑龍的成長，同時也希望他能更加努力。

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中信特攻球團給予譚傑龍複數年合約肯定，賦予更多期待，球團總經理劉志威表示，「傑龍為球隊重點栽培球員之一，除了既有身材優勢，同時擁有良好的解讀比賽能力及外線能力，期待他能有更好的表現。」

譚傑龍表示，「教練團與球團都有給我一些期許，希望我可以達到設定的目標，從三分球、內線或是側翼，這些都是要持續建立與進步的部分。很開心能夠與球隊續約，自己一直都很想留在中信特攻，希望新球季，球隊跟我可以有更好的成績，我自己也可以打出更好的身價！ 期許能夠打出自己的一片天，打給球迷、家人看，最重要還是打給隊友和球團看，與隊友一起重返榮耀。」
 

關鍵字： 譚傑龍中信特攻TPBL台籃

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