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快訊／施顏宗上周三就遭約談　攻城獅張樹人：盼檢調勿枉勿縱

▲▼「阿飛」施顏宗披上1號紫色戰袍加盟攻城獅。（圖／新竹攻城獅提供）

▲「阿飛」施顏宗涉賭交保，攻城獅宣布開除。（圖／新竹攻城獅提供）

記者杜奕君／台北報導

台灣籃壇又傳涉賭憾事！隸屬新竹御嵿攻城獅，綽號「阿飛」的施顏宗，傳出在上周因涉賭事件遭地檢署約談，訊後以2萬元交保，攻城獅稍早火速宣布開除。球團總經理張樹人強調，「施顏宗在上周三遭約談，但並未向球團回報此事，涉賭行為也並非效力攻城獅期間行為，球團今天才得知此消息，希望檢調勿枉勿縱，球團將全力配合調查。」

現年32歲的施顏宗，過去就讀三民家商、義守大學時期，就以能飛擅扣聞名，2015年以SBL「選秀狀元」之姿加盟達欣，隨後陸續轉戰SBL璞園、PLG桃園璞園領航猿、SBL彰化柏力力，上個賽季則加入風城軍團攻城獅效力。

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攻城獅GM張樹人透露，「上賽季開打前，球員都有簽署合約，明訂若涉賭將罰薪資3倍，施顏宗在當時也並未向球隊透露有任何涉賭行為。」

張樹人表示，「施顏宗是在上周三因為涉賭遭列被告，移送地檢署偵訊並以2萬元交保，但後續他並未告知球團，球團方面也是今日才得知此消息，球團方面也與相關單位保持密切聯繫，希望對不法情事做到勿枉勿縱。」

▲新北國王林書緯、新竹御頂攻城獅施顏宗。（圖／PLG提供）

▲攻城獅強調施顏宗涉及事件並非效力攻城獅時所發生。（圖／資料照）

關鍵字： 施顏宗攻城獅張樹人台籃阿飛涉賭

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