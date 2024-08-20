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放棄旅日機會只為陪伴母親　謝宗融加盟台鋼獵鷹

▲謝宗融放棄旅日機會，加盟PLG台鋼獵鷹。（圖／台鋼獵鷹提供）

▲謝宗融放棄旅日機會，加盟PLG台鋼獵鷹。（圖／台鋼獵鷹提供）

記者杜奕君／綜合報導

台鋼獵鷹今（20）日宣佈與本土中鋒謝宗融簽約，謝宗融身高199公分，畢業於國立臺灣科技大學，是當時台科禁區主力大將，大四那年繳出場均17.7分、14.2個籃板的佳績。

2017年謝宗融大學畢業後，參加第15季SBL超級籃球聯賽選秀，以狀元之姿加入臺灣銀行。第18季SBL謝宗融迎來了生涯年表現，以場均12.5分、8.8籃板，獲得年度MVP、年度第一隊及年度進步獎，是SBL史上首位同時獲得年度MVP及進步獎的球員。

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22-24賽季轉戰P. LEAGUE+台北富邦勇士，今夏獲得日本B. LEAGUE聯賽隊伍青睞，原計劃前往日本打拼，但日前因母親身體狀況，決定放棄旅日機會，留在台灣陪伴家人。

新賽季加入台鋼獵鷹，謝宗融表示，「很感謝台鋼獵鷹球團給我這個機會，自己屬於中生代球員，除具備移動速度和對抗性的內線優勢外，也希望可以把過去場上及場下的經歷與隊友們分享，並做好自己的本份，吸收前輩們的經驗，也跟著年輕球員持續成長。」

總教練柯納（Raoul Korner）透露，「宗融擁有良好的身體素質、運動能力再加上十足的拼勁，將使我們的本土內線陣容相比上個賽季更加有深度，新賽季由於洋將配置規劃上的改變，宗融的加盟絕對是整體戰力上的加分，並將與原本台鋼獵鷹陣容中另一位200公分長人吳岱豪一同捍衛禁區。」
 

關鍵字： 謝宗融台鋼獵鷹PLG旅日台籃

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