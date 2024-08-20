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「拳擊女王」跨界聯手坤達　陳念琴返台有豐年祭初體驗

▲「拳擊女王」陳念琴與人氣男星坤達，共同擔任113年度國民體育日代言人。（圖／記者杜奕君攝）

▲「拳擊女王」陳念琴與人氣男星坤達，共同擔任113年度國民體育日代言人。（圖／記者杜奕君攝，下圖同）

記者杜奕君／台北報導

台灣「拳擊女王」陳念琴，20日與人氣男星坤達攜手擔任「113年度國民體育日」代言人，兩人也喊話希望全民一同規律運動，讓大家一起動起來。陳念琴也透露，「返台後行程真的是馬不停蹄，但我也抽空首度體驗豐年祭活動，很多家鄉的朋友都大排長龍來跟我互動，真的很受寵若驚，也很幸福，我能做回真正的陳念琴。」

教育部體育署20日舉辦「113年度國民體育日」啟動記者會，邀請大家一起運動99、健康久久。體育署長鄭世忠也和陳念琴、坤達兩大代言人共同推廣此次兩大免費資訊，「一免費：公共運動設施免費用」；「二免費：科技體適能檢測免費做。」

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▲「拳擊女王」陳念琴與人氣男星坤達，共同擔任113年度國民體育日代言人。（圖／記者杜奕君攝）

在本屆巴黎奧運勇奪拳擊女子66公斤級銅牌的「拳擊女王」陳念琴就說，「從奧運結束返台，真的受到很多台灣民眾關注，甚至還為我成立Line的群組，但我的身份是運動員，還是希望大家專注在我的表現。」

日前陳念琴也抽空回到花蓮太巴塱參與豐年祭，她笑說，「這是我從小到大首次正式參與豐年祭活動，很多家鄉民眾大排長龍來和我互動，真的讓我受寵若驚，也很幸福我能做回真正的陳念琴。」

在巴黎奧運順利完賽並繳出佳績後，陳念琴的下一步將逐漸恢復訓練，並為預定11月開打的亞錦賽調整備戰，但目前是否參賽仍未確定，陳念琴強調自己還是希望有舞台，不斷朝好的方向來邁進。

▲「拳擊女王」陳念琴與人氣男星坤達，共同擔任113年度國民體育日代言人。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 陳念琴巴黎奧運拳擊女王坤達國民體育日Energy

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