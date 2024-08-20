奧運奪牌返台行程滿檔　陳念琴每天睡滿8小時不喊累

▲陳念琴出席奧運選手大遊行，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣「拳擊女王」陳念琴在本屆巴黎奧運勇奪銅牌，返台後同樣行程滿檔，且受到粉絲高度關注，甚至成立Line的群組不斷更新其動態。陳念琴笑說，「謝謝大家對我的祝福與關心，最近真的蠻疲勞的，但我就是把休息做足，每天至少睡8小時，太累就10小時，加上飲食管理好，規律訓練運動，我扛得住的！」

此次巴黎奧運中華健兒奮勇拿下2金5銅，史上次佳獎牌數表現，奪牌選手返台後聲勢也可說水漲船高，出席代言見面活動不斷，儼然是當前台灣體壇當紅炸子雞。

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20日出席「113年度國民體育日」啟動記者會，與人氣男星坤達共同擔任代言人的陳念琴就表示，「昨天搭火車，我也遇到很熱情的粉絲，我覺得這些都是大家對運動員的祝福，我就是欣然接受。」

陳念琴說，「最近活動滿檔，確實感覺很疲勞，但我一直很注重休息，所以我其實把休息做足、飲食做好，每天睡到8小時，讓自己好好休息，太累就睡到10小時，所以我覺得我扛得住！」

談到此次成為體育署「113年度國民體育日」代言人，陳念琴表示，「當初體育署給我這個機會來接代言，其實我非常的開心，我也很樂意接下這個任務，我們的價值就是要去回饋運動，如果能夠把運動帶起來，讓民眾能夠更喜歡運動的話，這是好事。」

▲陳念琴今日和坤達共同擔任體育署「113年度國民體育日」代言人。（圖／記者杜奕君攝）