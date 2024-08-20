運動雲

>

奧運奪牌返台行程滿檔　陳念琴每天睡滿8小時不喊累

▲陳念琴出席奧運選手大遊行，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳念琴出席奧運選手大遊行，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

台灣「拳擊女王」陳念琴在本屆巴黎奧運勇奪銅牌，返台後同樣行程滿檔，且受到粉絲高度關注，甚至成立Line的群組不斷更新其動態。陳念琴笑說，「謝謝大家對我的祝福與關心，最近真的蠻疲勞的，但我就是把休息做足，每天至少睡8小時，太累就10小時，加上飲食管理好，規律訓練運動，我扛得住的！」

此次巴黎奧運中華健兒奮勇拿下2金5銅，史上次佳獎牌數表現，奪牌選手返台後聲勢也可說水漲船高，出席代言見面活動不斷，儼然是當前台灣體壇當紅炸子雞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

20日出席「113年度國民體育日」啟動記者會，與人氣男星坤達共同擔任代言人的陳念琴就表示，「昨天搭火車，我也遇到很熱情的粉絲，我覺得這些都是大家對運動員的祝福，我就是欣然接受。」

陳念琴說，「最近活動滿檔，確實感覺很疲勞，但我一直很注重休息，所以我其實把休息做足、飲食做好，每天睡到8小時，讓自己好好休息，太累就睡到10小時，所以我覺得我扛得住！」

談到此次成為體育署「113年度國民體育日」代言人，陳念琴表示，「當初體育署給我這個機會來接代言，其實我非常的開心，我也很樂意接下這個任務，我們的價值就是要去回饋運動，如果能夠把運動帶起來，讓民眾能夠更喜歡運動的話，這是好事。」

▲「拳擊女王」陳念琴與人氣男星坤達，共同擔任113年度國民體育日代言人。（圖／記者杜奕君攝）

▲陳念琴今日和坤達共同擔任體育署「113年度國民體育日」代言人。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 陳念琴拳擊拳擊女王巴黎奧運

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

變身奧運「鏡頭的女兒」　陳念琴感謝教練給最大信任

變身奧運「鏡頭的女兒」　陳念琴感謝教練給最大信任

「拳擊女王」跨界聯手坤達　陳念琴返台有豐年祭初體驗

「拳擊女王」跨界聯手坤達　陳念琴返台有豐年祭初體驗

放棄旅日機會只為陪伴母親　謝宗融加盟台鋼獵鷹

放棄旅日機會只為陪伴母親　謝宗融加盟台鋼獵鷹

籃球史上第一人！　詹皇成就榮耀5大MVP「大滿貫」紀錄

籃球史上第一人！　詹皇成就榮耀5大MVP「大滿貫」紀錄

「龍王」譚傑龍複數年續約中信特攻　期許打出自我身價

「龍王」譚傑龍複數年續約中信特攻　期許打出自我身價

「左手重砲」轟垮宿敵渡邊航貴　林俊易奪對戰首勝勇闖日本賽16強

「左手重砲」轟垮宿敵渡邊航貴　林俊易奪對戰首勝勇闖日本賽16強

葉宏蔚攜手詹又蓁　日本羽球公開賽闖混雙16強

葉宏蔚攜手詹又蓁　日本羽球公開賽闖混雙16強

快訊／施顏宗上周三就遭約談　攻城獅張樹人：盼檢調勿枉勿縱

快訊／施顏宗上周三就遭約談　攻城獅張樹人：盼檢調勿枉勿縱

台籃又傳涉賭！　施顏宗遭攻城獅火速開除

台籃又傳涉賭！　施顏宗遭攻城獅火速開除

11位中華奧運國手獲獎　公益信託王楊嬌信望愛基金頒破千萬獎金

11位中華奧運國手獲獎　公益信託王楊嬌信望愛基金頒破千萬獎金

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

熱門新聞

爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」　前體育主播：明年來報到

富邦悍將明年迎接AI女神李珠珢？球團：有消息另行公佈

快訊／「麟榤配」首秀打退日本最強男雙　李洋恭賀：王齊麟認真點

連2屆奧運被「麟洋配」打敗　中國劉雨辰巴黎求婚完宣布退休

快訊／王齊麟日本賽首搭邱相榤就贏球　2比0力退地主強敵闖16強

快訊／戴資穎巴黎奧運後首戰奪勝　日本賽直落2晉級16強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1前體育主播爆AI女神李珠珢「跟台灣球隊談好了」

2悍將明年迎接李珠珢？球團發聲了

3李洋恭賀麟榤配首秀取勝：王齊麟認真點

4中國好手劉雨辰巴黎求婚完宣布退休

5齊麟日本賽首搭邱相榤就贏球

最新新聞

1伍祐城轉牛棚球速回升信心倍增

2大谷翔平獲美國棒球雜誌三項第一！

3張冠廷二軍爆發關鍵是規律

424歲小將奪菲國首金　獲贈1800萬豪宅

5奪牌行程滿檔　陳念琴睡滿8小時不累

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

林書豪右眼眉角濺血送醫！　林書緯喊話：被打很不合理

陳晨威猛打「請假」退場　樂天教頭贏球自我反省

王齊麟女朋友首度曝光！　23cm超萌身高差全直擊

魔神樂狀況沒那麼好　樂天教頭按讚馮健庭創造機會

請教林智平學長　馮健庭「享受」本季3度MVP

統神拳擊機測試拳頭威力　打出「學生妹軟拳」嚇傻

胡瓜酸謝忻阿翔玩投懷送抱　談兒子沒知名度：孫鵬羨慕

26歲美女乩童關公上身　霸氣騎馬遶境帥呆眾人

拍美食影片門牙突掉落　正妹錯愕傻眼：怎麼辦

《拳上》統神狂吼：我叫你閉嘴！　蹦闆「打輸退自媒體」再岔賭百萬
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366