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變身奧運「鏡頭的女兒」　陳念琴感謝教練給最大信任

▲巴黎奧運中華隊選手返台，拳擊銅牌陳念琴。（圖／記者林敬旻攝）

▲巴黎奧運拳擊銅牌陳念琴，笑稱自己是「鏡頭的女兒」。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／台北報導

本屆巴黎奧運展現強勢自我風格，台灣「拳擊女王」陳念琴勇奪拳擊女子66公斤級銅牌，也讓此次拳擊代表隊成為中華隊最大獎牌庫。陳念琴透露，「我很感謝教練柯文明在此次奧運期間，給我最大的信任，也因為每場出賽我都會『玩鏡頭』，我的防護員甚至笑說我是『鏡頭的女兒』！」

20日與人氣男團Energy紅星坤達攜手擔任「113年度國民體育日」代言人，奪牌返台後行程滿檔，陳念琴也強調在巴黎奧運期間，和教練柯文明保持良好溝通，這是自己和吳詩儀能繳出優質表現的關鍵主因之一。

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「以往我們在準備大賽時，都是比較有壓力、緊張，我們會不知道要如何去放鬆，都會覺得要以成績為主，我一定要拿到冠軍，所處環繞的氣氛都是緊張壓力這樣子。」陳念琴說道，「但這幾次從備戰開始，我就有跟教練講，試試看我們轉換一下心態，教練也有慢慢在接受，也有從訓練中看見我的變化，其實選手和教練是會互相影響的，我覺得可以去溝通，告訴教練我們要用什麼樣的心態去面對壓力，也由於良好的溝通，因此達成最好的關係。」

此次巴黎奧運每場比賽，陳念琴在賽前進場時充滿活力的表現，也引發台灣民眾討論，她笑說，「我有跟教練說，我要玩鏡頭，其實一開始第一場、第二場教練有跟我說，有點太多了但是後來他發現他管不住我，因為奧運4年才一次，我只想盡情享受舞台。」

陳念琴更透露，「因為中華隊有『大賽的兒子』李洋、王齊麟，還有『台灣的女兒』林郁婷，我的防護員就說我是『鏡頭的女兒』，因為我在出賽時把所有的鏡頭都玩了一遍。」

▲「拳擊女王」陳念琴與人氣男星坤達，共同擔任113年度國民體育日代言人。（圖／記者杜奕君攝）

▲陳念琴今日與藝人坤達共同擔任今年度國民體育日代言人。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 陳念琴巴黎奧運拳擊女王拳擊柯文明鏡頭的女兒

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