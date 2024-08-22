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快訊／「麟榤配」合拍第2戰惜敗　日本公開賽止步16強

▲▼「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（合成圖／達志影像／美聯社、翻攝自threads）

▲「麟榤配」王齊麟、邱相榤。（合成圖／達志影像／美聯社、翻攝自threads）

記者杜奕君／綜合報導

本次BWF超級750系列日本羽球公開賽改與新搭檔邱相榤出擊，王齊麟、邱相榤的「麟榤配」，22日在男雙16強賽遭遇世界排名第21位的地主組合岡村洋輝、三橋健也，最終王齊麟、邱相榤以21比7、21比23、22比24，苦戰71分鐘後遭對手逆轉後來居上，本屆日本公開賽麟榤配止步男雙16強。

與李洋在巴黎奧運完成羽球男雙史無前例金牌2連霸後，王齊麟此次日本公開賽改和189公分，左手持拍的21歲邱相榤組成「台灣雙塔」組合出擊，首戰以直落二力克地主王牌男雙保木卓朗、小林優吾取得首戰勝利，今日16強賽則和同樣來自日本的組合岡村洋輝、三橋健也交手。

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強調速度、力量就是優勢的「麟榤配」，今日力拚8強門票情況下，首局開賽雙方發球都出現誤差相互送分，但王齊麟、邱相榤連拿4分火力兇猛，邱相榤正手斜線回擊得手，麟榤配率先取得11比3領先。暫停過後王齊麟持續強勢搶分，取得20比7大幅領先，首局麟榤配就以21比7拿下。

第2局邱相榤又是招牌直線殺球帶起氣勢，不過隨後兩人出現小小亂流，讓日本組合連下3分以6比3逆轉超前，岡村洋輝、三橋健也開始找到節奏，此時麟榤配開始急起直追，一次過網幸運球將比分扳平，隨後王齊麟、邱相榤再度以11比9領先。

技術暫停過後，日本組合重新上緊發條追成12比12，此時雙方比分陷入膠著，麟榤配挑戰失敗後用完第2局所有挑戰權，但對手回球連續失誤，王齊麟、邱相榤連拿兩分再度追成16平局面。隨後三橋健也回擊掛網，又讓麟榤配追成17比18，不過日本組合率先搶下20比17的3個局點優勢，邱相榤前排建功，成功化解3個局點，隨後雙方持續纏鬥，岡村洋輝抓住機會，再度以22比21取得局點，最終日本組合以23比21拿下此局。

決勝第3局麟榤配重新上緊發條，但王齊麟殺球掛網失誤，隨後接發又出界，讓日本組合以8比4領先。所幸麟榤配此時回穩，王齊麟強勢殺球讓對手無法反應，又追成9比10僅一球之差。王齊麟與邱相榤連拿3分12比11反超，王齊麟連續斜線猛烈殺球讓對手措手不及，但雙方此時都出現發球掛網失誤，對手回球出界下，麟榤配20比18取得兩個賽末點。

但日本組合展現強大韌性，不僅成功化解逼平，隨後麟榤配回球出界，讓對手取得賽末點，但邱相榤網前建功再度扳平，不過邱相榤掛網讓對手再度拿下賽末點，最終王齊麟回球掛網，日本以24比22拿下，順利挺進本屆8強，麟榤配則在本屆賽事止步男雙16強。

台灣另一對男雙組合楊博涵、劉廣珩，稍早同樣在16強賽敗給馬來西亞組合，同樣無緣挺進本屆賽事8強行列。

關鍵字： 王齊麟邱相榤日本羽球公開賽羽球

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