「詹皇接班人」是他！　美媒爆料：湖人想要唐西奇

▲詹姆斯在本賽季即將邁入40歲高齡。（圖／VCG）

記者杜奕君／綜合報導

日前才剛剛幫助美國男籃完成奧運金牌5連霸大業，並當選巴黎奧運男籃MVP，天王球星詹姆斯(LeBron James)即便今年12月就將邁入40歲高齡，整體戰力依舊是頂尖水平。不過根據美國媒體爆料，洛杉磯湖人已經著眼鎖定尋找「詹皇接班人」，湖人鎖定的未來目標，將是達拉斯獨行俠的「籃球金童」唐西奇(Luka Doncic)。

根據《Bleacher Report》報導，湖人管理層已經為後詹皇時代找到了適合接班人選，而紫金軍團鎖定的目標，正是上季才率領獨行俠打入NBA年度冠軍賽的唐西奇。

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記者歐康諾(Kevin O’Connor)表示，「湖人未來的目標將是唐西奇，球團高層並未交易未來的選秀權，代表他們仍在考慮長遠計畫，他們可能不會在詹姆斯退役前再次全力爭冠。」

2024-25賽季，詹姆斯有望在湖人實現「父子聯手」心願，他的大兒子布朗尼(Bronny James)在今年夏天NBA選秀會上，以次輪第55順位被湖人挑中，父子倆有望在NBA同場出賽，在實現這個特定夢想後，詹姆斯很可能認為自己已經達成職業生涯夢想，並在適當時機選擇退役。

▲美媒認為獨行俠唐西奇就是湖人屬意的詹皇接班人。（圖／達志影像／美聯社）