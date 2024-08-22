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快煩死防護員！　林韋翰每日復健5小時拚開季回歸

▲中信特攻林韋翰。（圖／新北中信特攻提供）

▲林韋翰休賽季每天復健訓練至少5小時，希望能趕上新賽季開打健康回歸。（圖／新北中信特攻提供）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃將於10月揭開例行賽序幕，而隸屬其中的新北中信特攻，22日也以5隊規模的自辦夏季聯賽，為新賽季提前暖身。陣中後場指揮官「控衛魔術師」林韋翰在上季膝傷開刀後復出，但整體恢復狀況不如預期，更為了球隊力拚衛冕帶傷苦撐。林韋翰今日透露，「整個休賽季都在持續復健，每天至少5小時，目標當然是趕上新賽季開打！」

上賽季特攻挑戰T1職籃冠軍2連霸失利，林韋翰手術後復出整體恢復狀態不如預期，絕對是頭號關鍵，身為球隊進攻端核心發動角色，林韋翰坦言上季的膝傷恢復狀態不佳，也讓自己在休賽季更努力復健，希望迎接新賽季到來。

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林韋翰笑說，「休賽季每天復健至少5小時，我見到防護員的時間，都快比家人多了，他們也快被我煩死。現在包括重訓、泳池訓練我都會參與，實際場上對抗還無法加入情況下，就會訓練跑步，維持一天至少兩餐的訓練份量。」

「目前我已經可以衝刺，也不會像上季，練完1天要休息3天，至少練完的隔天都還能持續訓練，當然某些角度還是會不舒服，但已經進步很多。」林韋翰說道。

此次特攻自辦夏季聯賽，林韋翰確定將全數休兵調整，他也透露接下來的目標是趕上新賽季開打，不過也強調由於這個賽季更長、比賽場次更多，自己一定會等到能夠百分之百參與對抗，才會正式出賽。

▲中信特攻林韋翰。（圖／新北中信特攻提供）

▲特攻「控衛魔術師」林韋翰。（圖／新北中信特攻提供）

關鍵字： 林韋翰中信特攻台籃TPBL控衛魔術師

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