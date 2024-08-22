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快訊／攻城獅新希望！　選秀榜眼蔡宸綱夏季聯賽首秀飆19分領勝

▲攻城獅選秀榜眼蔡宸綱在夏季聯賽首秀表現亮眼拿下19分。（圖／新竹攻城獅提供）

▲攻城獅選秀榜眼蔡宸綱在夏季聯賽首秀表現亮眼拿下19分。（圖／新竹攻城獅提供）

記者杜奕君／台北報導

TPBL職籃10月即將開打，旗下球隊中信特攻舉辦夏季聯賽，邀來台北戰神、台啤雲豹、高雄海神、新竹攻城獅參與，22日首戰由特攻交手攻城獅，攻城獅本季大物新秀蔡宸綱在上半場得分掛零情況下，第3節爆發單節轟得15分，全場貢獻19分、7籃板、2助攻、1抄截、1阻攻，也幫助攻城獅以79比68擊敗特攻，拿下夏季聯賽首勝。

匯集特攻、戰神、雲豹、攻城獅以及海神等5隊參與的夏季聯賽，聯盟另外兩支球隊新北國王、福爾摩沙夢想家，由於球團已有既定交流賽行程，因此這次並未參與此賽事。

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今日夏季聯賽首戰由攻城獅交手地主特攻，攻城獅開賽就由李啟瑋、李家瑞攜手搶分，而上半場得分掛零的196公分「選秀榜眼」蔡宸綱，更在第3節大爆發，單節三分球3投3中拿下15分，全場斬獲19分、7籃板、2助攻、1抄截、1阻攻，好表現幫助攻城獅以11分之差收勝。

特攻方面，此戰李睿騏、譚傑龍、李沛澄各有12分進帳，不過球隊4大主力戰將林韋翰、曾文鼎、謝亞軒、黃泓瀚，確定此次夏季聯賽都因自主調整，將不會上場。

身為此次TPBL職籃「選秀榜眼」的蔡宸綱，先前雖然報名中國CBA籃球聯賽選秀，也在首輪第9順位被山西男籃選中，但最終仍選擇留台效力攻城獅，職業舞台首秀就在夏季聯賽一鳴驚人，他賽後表示，「賽前說不緊張是假的，上半場打得綁手綁腳，學長們在中場都叫我放鬆，但我還有很多東西要修正，包括身體強度與比賽細節都是。」

蔡宸綱透露，「目前教練團將我定位在4號強力前鋒位置，希望我多些外線與策應打法，我希望努力展現自己好的部分，減少犯錯，把我能做的努力做好，至於新人王的部分，我不喜歡把話說太滿，我相信只要努力，教練一定會看見！」

▲攻城獅選秀榜眼蔡宸綱在夏季聯賽首秀表現亮眼拿下19分。（圖／新竹攻城獅提供）

▲攻城獅選秀榜眼蔡宸綱。（圖／新竹攻城獅提供）

關鍵字： 蔡宸綱攻城獅特攻夏季聯賽TPBL台籃

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