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抗癌鬥士的無悔籃球路　「這1分」讓容毅燊苦等了兩年

▲容毅燊在和癌症病魔對抗兩年後，重新站上職籃舞台。（圖／攻城獅提供）

▲容毅燊在和癌症病魔對抗兩年後，重新站上職籃舞台。（圖／攻城獅提供）

記者杜奕君／台北報導

由TPBL職籃新北中信特攻自辦的夏季聯賽，22日正式揭開序幕，首戰前來踢館的新竹御嵿攻城獅，靠著團隊13顆三分球優勢火力，最終79比68帶走勝利。此戰也是攻城獅中鋒容毅燊在抗癌將近兩年時間後，首度在正式比賽上陣，全場「阿橙」靠著罰球拿下1分外帶2籃板、1助攻、2阻攻。賽後容毅燊表示，「兩年了，上場前我真的很緊張，但現在的身體狀況比生病前更好，希望能健康打完整季。」

來自澳門的容毅燊，2022年由於身體不適，經檢查後確定罹患癌症，其後攻城獅球團除了安排持續接受治療，同時與他簽下培訓球員合約，容毅燊也選擇不放棄這條籃球路。

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這個休賽季，容毅燊在個人社群持續放上自主訓練影片，他說，「就是跟著體能訓練師的菜單，一開始真的很辛苦，我甚至跑個5分鐘就會沒力。」

今日夏季聯賽首戰，是容毅燊闊別賽場近兩年後首次正式比賽，全場他替補出賽8分29秒，靠著罰球拿下1分，另有2籃板、1助攻、2阻攻。

賽後他笑說，「像是兩年沒上班，突然重回職場，站上罰球線的第一球真的太冷了！其實我真的很緊張，昨晚躺在床上大概1小時才睡著，但目前我的身體狀態，感覺已經比生病前更好，回來的目標很簡單，就是希望健康打完整個賽季。」

接下來容毅燊也將加入2024年陽明海運跨聯盟籃球邀請賽，為TPBL聯隊效力，比賽時間為8月24日至8月31日，地點則為基隆市體育館。

▲新北國王麥卡洛、李愷諺、戴維斯，新竹街口攻城獅法獅、容毅燊。（圖／PLG提供）

▲容毅燊今日夏季聯賽正式復出。（圖／資料照）

關鍵字： 容毅燊阿橙攻城獅台籃TPBL夏季聯賽

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