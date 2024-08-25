運動雲

>

第五屆華南銀行小小體操營　激發新生代體操新勢力

▲第五屆華南銀行小小體操營，激發新生代體操新勢力。（圖／記者杜奕君攝）

▲第五屆華南銀行小小體操營，激發新生代體操新勢力。（圖／華南小小體操營提供，下圖同）

記者杜奕君／綜合報導

邁入第五屆的華南銀行「小小體操營」於8月24日、25日隆重登場，期盼激發更多新生代體操運動員的潛力，鼓勵所有小選手勇於挑戰自我。本屆活動於台北、宜蘭、高雄三地共舉辦五個場次，讓國小二年級至六年級的小朋友們親身體驗體操的美好，今年度將以「勇敢挑戰，夢想相隨」為主軸，展開一系列挑戰及訓練。

本屆體操營的教練團隊陣容除由國家總教練林育信領軍外，還有大同高中總教練鄭焜杰全力支持，並邀請多位國家級選手包括莊佳龍、葉政、蕭佑然、賴品儒、曾為聖、洪源禧等體操名將，為小小體操員們提供最專業的指導，讓小朋友們在這個夏天翻滾他們的體操夢！

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華台北代表隊在今年2024巴黎奧運中奪得歷屆獎牌數第二的佳績，在競技體操更是以男子單槓項目獲得銅牌一面。華南銀行長期以來深耕支持基層體育發展，其中體操更是華南銀行重點支持的運動項目之一，除贊助國手及教練外，華南銀行更致力於每年持續舉辦的「小小體操營」，讓運動向下扎根，帶小朋友認識體操，共同培育我國體操未來之星。

華南銀行董事長陳芬蘭表示，「我們以金融專業幫助選手運用信託方式管理贊助款項，每年提供包含營養金、訓練經費、比賽津貼及物理治療補助，並提供理財建議，讓選手無後顧之憂，全力投入比賽。」

林育信教練表示，「很感謝華南銀行持續在體操項目的投入，讓我們教練團連續五年都可以為各地，對體操有興趣的小朋友安排訓練與體驗課程，看到不斷有新血的加入，相當欣慰與感動，也透過體操營感受到孩子們的滿滿的正能量，不管是推廣場或競技場，都十分有意義。」

同為教練團的選手莊佳龍也表示，「每年都很期待來帶小小體操營的活動，小朋友很投入在訓練中，那份認真與熱情，讓我們對未來充滿了信心！不管他們未來是否持續練習，希望透過這個營隊讓他們有個快樂的回憶，愛上運動。」

華南銀行「小小體操營」自2018年開辦以來，每屆都會在高雄國家運動訓練中心舉行，讓小小體操員們在國家級的體操場地，接受國家隊教練團的悉心指導，因此深受家長與學員的熱烈歡迎，許多學童都擁有難忘的體驗與回憶。透過推廣組和競技組的設置，華南銀行希望為這些小小體操員們提供更多鼓勵與勇氣，讓他們勇敢追求更高更大的夢想！

▲第五屆華南銀行小小體操營，激發新生代體操新勢力。（圖／華南小小體操營提供）

關鍵字： 體操華南銀行小小體操營

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李智凱黃金計畫被降至第4級　林育信替子弟兵抱不平

李智凱黃金計畫被降至第4級　林育信替子弟兵抱不平

感動！「龍王」退役8年復出　波許為老戰友上陣砍分

感動！「龍王」退役8年復出　波許為老戰友上陣砍分

1比3不敵義大利無緣銅牌　中華U17女排仍創史上最佳世界第4

1比3不敵義大利無緣銅牌　中華U17女排仍創史上最佳世界第4

這是約基奇你敢信？　表演賽秀「自拋自扣」震撼全場

這是約基奇你敢信？　表演賽秀「自拋自扣」震撼全場

「詹皇接班人」是他！　美媒爆料：湖人想要唐西奇

「詹皇接班人」是他！　美媒爆料：湖人想要唐西奇

抗癌鬥士的無悔籃球路　「這1分」讓容毅燊苦等了兩年

抗癌鬥士的無悔籃球路　「這1分」讓容毅燊苦等了兩年

快煩死防護員！　林韋翰每日復健5小時拚開季回歸

快煩死防護員！　林韋翰每日復健5小時拚開季回歸

快訊／涉賭不止開除！　攻城獅確定將追討3倍薪資

快訊／涉賭不止開除！　攻城獅確定將追討3倍薪資

快訊／周天成台灣內戰擊退李佳豪　日本公開賽8強門票到手

快訊／周天成台灣內戰擊退李佳豪　日本公開賽8強門票到手

快訊／攻城獅新希望！　選秀榜眼蔡宸綱夏季聯賽首秀飆19分領勝

快訊／攻城獅新希望！　選秀榜眼蔡宸綱夏季聯賽首秀飆19分領勝

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

導致戴資穎帶傷不得不上陣　世界羽聯「罰款制度」引發討論

拒藥檢遭禁賽4年！孫楊今復出　但已不能代表中國參賽

快訊／大谷翔平本季41轟白搭　道奇延長賽8比9不敵光芒

快訊／賴承希飆12K奪勝！台灣睽違15年闖威廉波特少棒冠軍戰

快訊／周天成不敵小15歲法國好手　日本公開賽飲恨奪銀

感動！「龍王」退役8年復出　波許為老戰友上陣砍分

讀者回應

﻿

熱門新聞

1戴資穎帶傷上陣　世界羽聯罰款制度引討論

2孫楊今復出　但已不能代表中國參賽

3大谷本季41轟　道奇延長不敵光芒

4快訊／台灣闖威廉波特少棒冠軍戰

5快訊／周天成日本公開賽飲恨奪銀

最新新聞

1李家慷、白曜誠、油米擔任老窩一日店長做公益

2三分雨轟老東家　李啟瑋歸功赴韓特訓

3攻守兩端分　陳聖平：3成打擊率

4郭天信、張政禹禁賽期滿歸隊先發

5雲豹NBA防守怪物　桑德斯9月22日抵台

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

#邊荷律 濕身大跳「三振舞」 不愧是前起亞虎啦啦隊隊長！

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

張育成再見三分砲拯救悍將　讚賞對手膽量：謝謝他沒閃我

金門之子李洋為統一獅開球　搭車繞場送簽名球粉絲超嗨

不二坊排隊500公尺交通打結　彰化市長怒了：麻煩製造者

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

坤達《正港分局》變身「油頭男」　追星女偶像..台下狂跳應援舞

連戰、連方瑀「鑽石婚宴」　席開30桌！晚宴菜色曝光

許光漢大唱〈瑪爾濟斯之歌〉　根本唱錯超糗XD#星光雲REELS
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366