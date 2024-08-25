李智凱黃金計畫被降至第4級　林育信替子弟兵抱不平

▲李智凱傳出被體育署黃金計畫從第一級降至第四級。（圖／資料照）

記者杜奕君／綜合報導

台灣「鞍馬王子」李智凱先前未獲得巴黎奧運參賽權，教練林育信日透露李智凱復健近況，更為李智凱在中華隊黃金計畫從第一級被降至第四級喊話抱不平，希望未來在黃金計畫3.0時還有調升機會。

東京奧運勇奪體操鞍馬項目銀牌，也是中華隊史上首面體操奧運獎牌，隨後李智凱也在去年杭州亞運完成金牌2連霸，不料日前剛剛落幕的巴黎奧運，李智凱卻是飲恨無緣取得參賽資格。

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林育信今日出席華南銀行「小小體操營」活動時透露，「李智凱近期持續復健，尚未展開密集續練，心情上對於未能取得奧運參賽資格非常自責，因此還需要時間調適。」

林育信也提到，「體育署在巴黎奧運後，將李智凱從黃金計畫第一級降至第四級，我認為是個傷害，因為李智凱還沒宣布退役，還是需要有充足的經費，也希望國家還能繼續支持他！」

根據國訓中心列出的奧運黃金計畫競技體操菁英選手進／退場與級別調整具體方法，2024奧運會共分為1到5級，其中第一級訂為最近奧運前3名，第四級進場條件包括取得最近一屆世界大學運動會、亞洲錦標賽個人項目前3名者，以及取得最近一屆世界中學生運動會金牌者，另外則是取得世界盃(奧運資格賽)前3名。

▲林育信替子弟兵李智凱抱不平。（圖／資料照）