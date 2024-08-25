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快訊／三分雨砲轟老東家雲豹　李啟瑋歸功赴韓特訓有效

記者杜奕君／台北報導

新竹御嵿攻城獅25日在夏季聯賽以84比66擊敗台啤永豐雲豹，喜迎此賽事2連勝。攻城獅射手李啟瑋面對前東家雲豹毫不留情，全場三分球7投5中獨拿17分成為致勝要角。賽後他直說交手老東家感到比較興奮，至於手感火燙，則歸功於球隊日前讓他與幾名隊友前往南韓接受籃球學院特訓，整體球感維持相當不錯。

李啟瑋在今夏約滿後，選擇離開效力4季的雲豹，轉戰加盟風城軍團效力，今日夏季聯賽也是他首度在公開轉播賽事中，交手前東家雲豹與老戰友。

全場李啟瑋僅出賽18分2秒，就高效率砍下全場最高17分，包含三分球7投5中，特別是第3節尾聲到第4節初的4記三分彈，幫助球隊將領先擴大來到22分，成為贏球致勝功臣。

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李啟瑋賽後表示，「面對前東家確實很興奮，比賽中還不斷跟大吉(王皓吉)搞笑互噴垃圾話，剛好轉換快攻隊友們都有看到我，加上手感熱開才能投進這些三分球。」

日前攻城獅球團讓李啟瑋、高國豪、李漢昇、盧冠軒、曾柏喻、朱雲豪在內6位本土球員，赴南韓接受知名籃球學院為期7天移地訓練，李啟瑋透露，「應該是那幾天的訓練有維持球感，讓我狀態調整不錯，我也是首度接受這種個人訓練模式，整體感覺非常新鮮，但來到新環境，球隊體系確實還需要再適應。」

▲攻城獅6位本土球員日前赴南韓移地訓練，李啟瑋認為對維持球感幫助很大。（圖／取自攻城獅FB）

▲攻城獅6位本土球員日前赴南韓移地訓練，李啟瑋認為對維持球感幫助很大。（圖／取自攻城獅FB）

關鍵字： 李啟瑋攻城獅雲豹TPBL台籃夏季聯賽

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