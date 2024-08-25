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快訊／NBA「防守怪物」9月22日降臨雲豹　桑德斯還將身兼導師角色

▲▼桃園台啤永豐雲簽下前NBA公鹿防守悍將桑德斯 。（圖／雲豹提供）

▲雲豹簽下前NBA公鹿防守悍將桑德斯，他預計9月22日正式抵台。（圖／雲豹提供）

記者杜奕君／台北報導

上季勇奪隊史T1職籃首冠的台啤永豐雲豹，休賽季面臨人員大幅變動，其中在洋將部分，也確定將找來昔日NBA「防守怪物」桑德斯(Larry Sanders)加盟助陣。雲豹球團營運長顏行書表示，「桑德斯預計9月22日抵台，他的內線封阻威力能夠幫助我們現有隊型，也希望他過去在NBA的經驗，能帶領年輕球員成長茁壯。」

雲豹上季奪得隊史T1首冠後，陣容面臨大幅變遷，包括當家王牌主力控衛蔣淯安、神射手李啟瑋都選擇離隊，今日夏季聯賽更有多達9人是本季新面孔，陣容變動極大，如何快速整合團隊，也成為眼前最大課題。

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球團營運長顏行書直言，「這個賽季，我們的陣容更加年輕化，在球員的尋找與簽約上，我們就是佈局放眼在未來。」

過去兩季分別找來「魔獸」霍華德、「表弟」卡森斯兩位前NBA明星中鋒坐鎮禁區，本賽季雲豹選擇找來曾在NBA出賽238場，曾在2012-13賽季效力公鹿時期有場均9.8分、9.5籃板、2.8阻攻的桑德斯，希望填補內線空缺。

顏行書強調，「上賽季在卡森斯加盟前，球隊的內線封阻率確實需要加強，桑德斯在公鹿時期的內線防守能帶給我們禁區一定的保障，加上他過去在NBA的經驗，我們認為能夠幫助雲豹年輕球員成長。」

不過現年35歲的桑德斯，近3年都未參與正規5對5籃球賽事，僅在美國「BIG 3」3對3聯賽效力，顏行書直言，「桑德斯體能與體態的維持都還可以，不過表現還是場上見真章，我認為他的運動表現還是在水準上，不過等到他9月22日抵台，會再利用訓練觀察整體狀況。」

關鍵字： 桑德斯台啤雲豹顏行書台籃TPBL

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