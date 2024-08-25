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李智凱別擔心！　黃金計畫3.0將於2025年1月1日起實施

▲杭州亞運男子體操鞍馬金牌李智凱。（圖／記者林敬旻攝）

▲鞍馬王子李智凱。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／綜合報導

台灣「鞍馬王子」李智凱25傳出在國訓中心「黃金計畫」從第1級被降至第4級，讓教練林育信為子弟兵抱不平。對此國訓中心晚間發出新聞稿，強調正積極籌備研商下一屆奧運四年計劃的黃金計畫級別相關會議。且將於2025年1月1日正式實施黃金計畫3.0。

國訓中心表示，對於競技體操李智凱選手及其他優秀運動員願意繼續拚戰2028洛杉磯奧運不懈精神表示高度讚賞與支持，配合巴黎奧運支援工作剛落幕，國訓中心現正積極籌備研商下一屆奧運四年計劃的黃金計畫級別相關會議。

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黃金計畫自2019年執行並滾動修正，東京奧運結束後啟動黃金計畫2.0，國訓中心於巴黎奧運前，已完成黃金計畫3.0修正，已經董事會通過於7月23日公告。

黃金計畫3.0秉持支持優秀及潛力運動員為最大原則，故分級自五級擴大至六級，又其進退場及審核機制更具彈性及可適性，惟考量各類運動項目屬性不同，刻正配合3.0擬訂各運動種類的「進/退場與級別調整之具體規定」，預計2024年10月份完成，將作為依據重新檢討原黃金計畫2.0的各級選手。

現為黃金計畫2.0至3.0的改版交接期，國訓中心將依照教練團提出的訓練計劃與經費需求持續全力支持，預計10月底配合進退場與級別調整之具體規定開會確認黃金計畫級別後後，於2025年1月1日正式實施黃金計畫3.0。

關鍵字： 李智凱黃金計畫黃金計畫3.0體操

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