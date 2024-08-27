台籃「選秀最大物」狀元　雷蒙恩27日迎夏季聯賽首秀

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神在今年TPBL新人選秀會上，以首輪第1順位「狀元籤」挑中怪物級新人雷蒙恩，而他的職籃「首秀」初登場也確定就在27日夏季聯賽，將和強敵新北中信特攻交手，戰神主帥許皓程透露，「雷蒙恩目前還有點時差問題，會視臨場狀況決定他的上場時間。」

現年23歲的雷蒙恩，為昔日中華職籃宏國隊名將雷克斯之子，由於擁有我國身分證及護照，因此在台灣職籃賽場將能以本土球員身份上陣，出色體型與曾在美國大學發展的資歷，讓他今夏決定返台投入選秀後，成為熱門關注焦點，最終也以狀元之姿加盟戰神。

戰神代理總教練許皓程透露，「雷蒙恩25日才剛剛搭機返台，26日剛剛與球隊進行首次團隊訓練，體能與體態的維持狀況都很不錯，就是還有些時差需要調整。」

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對於雷蒙恩新秀賽季的定位，許皓程也給出明確想法，「會先讓他在小前鋒位置磨練，希望他增加更多面框、運球突破的技術，未來朝向1、2號的控球、得分後衛角色發展，如果他能夠打到後衛，和賀丹、賀博同時為中華男籃效力，中華男籃整體陣容的身高就能大幅提升。」

許皓程也表示，「27日在夏季聯賽，預計就會讓雷蒙恩正式上場，不過實際要打多久，也要視他的狀況，以及教練團臨場判斷來決定。但確定會讓他上場去動一動，和團隊進行配合。」

戰神27日夏季聯賽將交手地主球隊特攻，兩隊在24日就曾於夏季聯賽交手，該役最終由戰神以87比78帶走勝利。

▲TPBL職籃戰神選秀狀元雷蒙恩，確定將在27日夏季聯賽披掛上陣。（圖／記者林敬旻攝）