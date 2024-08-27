運動雲

>

台籃「選秀最大物」狀元　雷蒙恩27日迎夏季聯賽首秀

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神在今年TPBL新人選秀會上，以首輪第1順位「狀元籤」挑中怪物級新人雷蒙恩，而他的職籃「首秀」初登場也確定就在27日夏季聯賽，將和強敵新北中信特攻交手，戰神主帥許皓程透露，「雷蒙恩目前還有點時差問題，會視臨場狀況決定他的上場時間。」

現年23歲的雷蒙恩，為昔日中華職籃宏國隊名將雷克斯之子，由於擁有我國身分證及護照，因此在台灣職籃賽場將能以本土球員身份上陣，出色體型與曾在美國大學發展的資歷，讓他今夏決定返台投入選秀後，成為熱門關注焦點，最終也以狀元之姿加盟戰神。

戰神代理總教練許皓程透露，「雷蒙恩25日才剛剛搭機返台，26日剛剛與球隊進行首次團隊訓練，體能與體態的維持狀況都很不錯，就是還有些時差需要調整。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於雷蒙恩新秀賽季的定位，許皓程也給出明確想法，「會先讓他在小前鋒位置磨練，希望他增加更多面框、運球突破的技術，未來朝向1、2號的控球、得分後衛角色發展，如果他能夠打到後衛，和賀丹、賀博同時為中華男籃效力，中華男籃整體陣容的身高就能大幅提升。」

許皓程也表示，「27日在夏季聯賽，預計就會讓雷蒙恩正式上場，不過實際要打多久，也要視他的狀況，以及教練團臨場判斷來決定。但確定會讓他上場去動一動，和團隊進行配合。」

戰神27日夏季聯賽將交手地主球隊特攻，兩隊在24日就曾於夏季聯賽交手，該役最終由戰神以87比78帶走勝利。

▲TPBL選秀大會，台北台新戰神雷蒙恩。（圖／記者林敬旻攝）

▲TPBL職籃戰神選秀狀元雷蒙恩，確定將在27日夏季聯賽披掛上陣。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 雷蒙恩選秀狀元台北台新戰神TPBL雷克斯夏季聯賽台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林信寬休賽季苦練更全面　笑喊好友汪哲宇是菜鳥

林信寬休賽季苦練更全面　笑喊好友汪哲宇是菜鳥

李智凱別擔心！　黃金計畫3.0將於2025年1月1日起實施

李智凱別擔心！　黃金計畫3.0將於2025年1月1日起實施

快訊／三分雨砲轟老東家雲豹　李啟瑋歸功赴韓特訓有效

快訊／三分雨砲轟老東家雲豹　李啟瑋歸功赴韓特訓有效

快訊／NBA「防守怪物」9月22日降臨雲豹　桑德斯還將身兼導師角色

快訊／NBA「防守怪物」9月22日降臨雲豹　桑德斯還將身兼導師角色

李啟瑋賞老東家雲豹無情三分雨　攻城獅夏季聯賽2連勝

李啟瑋賞老東家雲豹無情三分雨　攻城獅夏季聯賽2連勝

第五屆華南銀行小小體操營　激發新生代體操新勢力

第五屆華南銀行小小體操營　激發新生代體操新勢力

李智凱黃金計畫被降至第4級　林育信替子弟兵抱不平

李智凱黃金計畫被降至第4級　林育信替子弟兵抱不平

感動！「龍王」退役8年復出　波許為老戰友上陣砍分

感動！「龍王」退役8年復出　波許為老戰友上陣砍分

1比3不敵義大利無緣銅牌　中華U17女排仍創史上最佳世界第4

1比3不敵義大利無緣銅牌　中華U17女排仍創史上最佳世界第4

這是約基奇你敢信？　表演賽秀「自拋自扣」震撼全場

這是約基奇你敢信？　表演賽秀「自拋自扣」震撼全場

40秒內擺出100個POSE　上萬網友跪了：不跳機械舞太浪費

熱門新聞

台籃「選秀最大物」狀元　雷蒙恩27日迎夏季聯賽首秀

悍將4連敗墊底！蔣智賢表現不佳下二軍　王順和、林佳緯U23報到

5大因素恐促柯瑞離開勇士　皮爾斯：灣區需要字母哥重返奪冠行列

當詹皇兒子壓力多大？　夏季聯賽隊友：250人堵在酒店門口拍他

中信兄弟簽下11名新秀　首輪「探花」許庭綸簽約金540萬元

感動！「龍王」退役8年復出　波許為老戰友上陣砍分

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台籃大物狀元　雷蒙恩迎夏聯首秀

2悍將4連敗墊底　蔣智賢表現不佳下二軍

35大因素恐促柯瑞離開勇士

4夏季聯賽隊友曝詹皇之子壓力多大

5兄弟11名新秀　首輪許庭綸簽約金曝

最新新聞

1台籃大物狀元　雷蒙恩迎夏聯首秀

2夏季聯賽隊友曝詹皇之子壓力多大

35大因素恐促柯瑞離開勇士

4張育成25日揮棒受傷退場 球團回報好消息

5尼克一哥憶Kobe送鞋給他

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

大谷翔平生涯首發再見滿貫砲　締造史上最速「40轟、40盜」

張育成揮棒後突然傷退！　球團：左手指關節擠壓挫傷

邊荷律濕身跳爆紅三振舞　涼水季拿水桶互潑玩超瘋

雅英應援熱翻獲球迷借電扇　秒幫隊友吹風降溫超貼心♥

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366